陳亭妃、陳怡珍、穎艾達利　為台南青少棒隊募資打氣

▲台南青少棒代表隊預定於8月4日凌晨出國挺進美國世界錦標賽，而經費尚有不足的部分，經立委陳亭妃及市議員陳怡珍、穎艾達利幫忙募集，希望讓選手比賽無虞、為國爭光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南青少棒代表隊日前在菲律賓馬尼拉代表台灣征戰勇奪「小馬盃亞太區」冠軍，搶下亞太區代表權，31日各界齊聚為即將出國比賽的孩子加油打氣！

台南青少棒代表隊預定於8月4日凌晨出國挺進美國世界錦標賽，而經費尚有不足的部分，經立法委員陳亭妃及市議員陳怡珍、穎艾達利幫忙募集，包括新舜營造、高輝營造、陶喜建設、陸陸建築、勝前五金等民間企業一同捐贈40萬元，台南市體育局局長陳良乾也出席見證，學校同時回贈感謝狀和小選手的簽名球，希望讓選手比賽無虞、為國爭光。

陳亭妃指出，由民德國中、崇明國中、安順國中及金城國中等15名選手組成的台南市代表隊，在113年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽一路過關斬將，勇奪冠軍金盃，在睽違21年之後首度取得代表我國參加2024年美國小馬聯盟(PONY)小馬級(13-14歲組)亞太區青少棒錦標賽的資格，再搶下亞太區代表權，實在令人振奮不已！

陳怡珍則表示，此次議會定期大會落幕前穎艾達利議員臨時動議要求此次比賽經費務必補助充足，獲得不分朝野議員附議，但出國在即為了讓選手比賽經費無虞，特別感謝贊助五家企業大力支持！台南青少棒代表隊的小選手們訓練既紮實又辛苦，天氣好的時候在小北球場揮汗如雨，如果遇到下雨則更換到民德國中練習，不敢間斷，只為了將整體表現發揮到最好。日前在菲律賓馬尼拉，代表台灣在冠軍戰中以1比0力克日本隊，奪下亞太區代表權，令人相當感動，期待台南小將盡全力表現、再下一城，榮耀台南。