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大陸 大陸焦點 特派現場

奪冠球拍被攝影師踩斷！　中國「球王」王楚欽傻眼：什麼素質

▲中國「莎頭組合」拿下桌球混雙金牌。（圖／央視新聞）

▲中國「莎頭組合」拿下桌球混雙金牌。（圖／央視新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國桌球混雙「莎頭組合」王楚欽、孫穎莎30日晚間在巴黎奧運桌球混雙決賽中，對上本屆黑馬北韓隊，最終以「4比2」拿下金牌。賽後兩人在場內接受記者拍攝時，王楚欽表示，自己放在場邊的「奪冠球拍」被攝影師踩斷了，令他當場情緒失控。

▲▼孫穎莎王楚欽混雙金牌。（圖／央視新聞）

▲▼中國隊對上北韓隊。（圖／央視新聞）

▲▼孫穎莎王楚欽混雙金牌。（圖／央視新聞）

據《澎湃新聞》報導，王楚欽表示，「他們攝影師把我的拍子踩斷了，當時他們也不是故意的，但是我覺得確實，作為一個奧運的攝影師，而且是場內的，他們不應該出現一個這樣的素質，和這樣的行為舉止，這種情況，當下自己情緒有點失控吧，自己也不理解，那些攝影師為什麼會這樣做，可能他們也是無意的，但是事情發生了就是沒辦法。」

王楚欽說道，「現在自己只能拿著副拍，依舊可以很好的去打比賽，我覺得這就是天意吧。」

▲▼莎頭組合賽後與國旗合照。（圖／路透社）

▲▼莎頭組合賽後與國旗合照。（圖／路透社）

▲▼莎頭組合賽後與國旗合照。（圖／路透社）

▲莎頭組合奪冠後與國旗合照。（圖／路透社，上同）

觀眾拍下的畫面顯示，賽後王楚欽將球拍放在場邊，與孫穎莎一起拿著國旗拍照，一旁的記者們蜂擁而至。教練肖戰發現球拍異常後，舉起斷掉的球拍表示不滿。王楚欽看到自己球拍斷掉後，情緒失控表示不理解。

據悉，王楚欽在巴黎奧運期間，還有男子桌球單打、男子桌球團體2項比賽要參加。

公開資料顯示，王楚欽2000年5月11日出生於吉林，現屬北京隊，在2023年杭州亞運會期間，共獲得四枚金牌（男子團體、男子單打、男子雙打和混合雙打），同時成為亞運歷史上第一位集男團、男單、男雙、混雙冠軍於一身的桌球運動員。

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