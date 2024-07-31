擊敗「神秘之師」北韓！「莎頭」拿下中國史上首個桌球混雙金牌

▲中國「莎頭組合」拿下本屆奧運桌球混雙金牌。（圖／央視新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國桌球頭號種子隊的「莎頭組合」王楚欽、孫穎莎30日晚間在巴黎奧運桌球混雙決賽中，對上本屆黑馬「神秘之師」北韓隊的李鄭息、金琴英。中國隊最終以「4比2」拿下金牌。

據《央視新聞》報導，據了解，桌球混雙進入奧運才兩屆，中國組合首度獲得該項目奧運金牌。2020東京奧運的金牌得主則為日本隊。

「莎頭組合」在首局迅速進入狀態連續取分。而被稱為「神秘之師」的北韓組合李正植、金琴英卻頻繁出現失誤。中國隊以11比6先聲奪人拿下首局。

▲中國隊對上北韓隊。（圖／央視新聞，上同）

第二局開場，北韓組合逐漸找回節奏，兇猛的攻勢讓「莎頭組合」頻頻陷入被動防守，北韓組合以11比7贏回一局；第三局、第四局莎頭組合調整狀態，以11比8、11比5拿下贏面；第五局北韓組合以快球頻頻取分，以11比7扳回一城。

中國隊在第六局進入「收割」模式，王楚欽多次大力回球，讓北韓組合陷入艱難防守。最終，「莎頭組合」以11比8贏下這局，摘得這面金牌。

據悉，24歲的李鄭息、23歲的金琴英是第一次代表北韓參加奧運，兩人從未和排名世界第一的「莎頭組合」交手過。兩人以黑馬之姿，爆冷擊敗2號種子日本隊後，一路過關斬將來到決賽，因賽後總是謝絕採訪，禮貌微笑快步離場，讓眾人感到神秘。各國選手、球評都稱讚，北韓隊此次的表現，展現出極高水平的實力，再次驚艷大眾。