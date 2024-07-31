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觀眾席空位一大堆！　巴黎奧運「門票降價了」最低只要500多

▲▼7月28日，巴黎奧運女足贊比亞對上澳洲比賽期間，奧運維安官員站在尼斯體育館空蕩蕩的觀眾席。（圖／達志影像／美聯社）

▲7月28日，奧運女足「贊比亞對上澳洲」在尼斯體育場舉行。比賽期間，維安官員站在空蕩蕩的觀眾席。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運正在如火如荼進行中，但這幾天的入場人數不如預期，多項比賽的觀眾席出現大量空位。為了吸引更多觀光客，主辦單位開始調降一些比賽的票價，最低只要15歐元（約新台幣535元）。

Metro與每日郵報等外媒報導，巴黎奧運觀眾數太少，以至於主辦單位不得不祭出優惠。田徑、足球、籃球與手球的票價紛紛調降，甚至只要15歐元。

主辦單位將其歸咎於開幕式的鐵路縱火案，破壞份子的行為，導致高速列車網絡大癱瘓，也讓許多觀光客難以走遍法國各地。不過，也有人批評，奧運一開始就把票價訂得太高。

▲▼7月30日，巴黎奧運男足，摩洛哥對上伊拉克，在尼斯體育館進行。（圖／達志影像／美聯社）

▲7月30日男足「摩洛哥對上伊拉克」比賽期間，尼斯體育場觀眾席仍有許多空位。（圖／達志影像／美聯社）

7月26日在馬賽（Marseille）韋洛德羅姆球場（Stade Velodrome）舉辦的女足比賽，由德國隊出戰澳洲隊，儘管體育館能夠容納6.7萬人，最終卻只有不到1萬人入場。

馬賽副體育部長吉布雷爾（Sebastien Jibrayel）也呼籲巴黎奧委會進一步調降票價。他說，法國隊比賽時門票完售、座無虛席，但「在那之後，我們有3場比賽都不超過1萬人。」一場比賽60歐元（約新台幣2137元）的家庭套票，不是每個人都買得下去，「我們的體育館空蕩蕩，我們必須創造雙贏局面，把票價降到5歐元至10歐元（約新台幣180至356元）。」

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