金牌2400萬獎金怎麼花？香港「擊劍女神」已經想好了

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「擊劍女神」江旻憓日前拿下香港在巴黎奧運的第一面金牌，香港將頒發600萬港元（約2350萬元新台幣）的獎金來獎勵她，這也是全球最高的奧運金牌獎金。對於獎金打算怎麼使用，江旻憓表示，首先會買禮物給自己的團隊夥伴，然後想要成立一個慈善機構，讓更多人能一起體驗及感受運動。

▼江旻憓拿下香港第一面金牌。（圖／達志影像／美聯社）



江旻憓29日出席了巴黎夏樂宮的冠軍慶典，她表示，奪金之後，這兩天睡得不多，每次醒來仍感覺不真實，「一起床就會想，這到底是不是真的？不知道要多久才會覺得是真實的。」

江旻憓也帶朋友來參觀選手村，並與相遇的擊劍選手交流，她說，這是一種傳承，她2016年第一次參加奧運，在選手村遇到冠軍Emese Szász（匈牙利選手），對方特別把金牌拿出來讓她摸摸看，「當時印象很深刻，所以現在我就把獎牌對入村，遇到其他後輩，就讓他們摸摸看。」

▼江旻憓「一劍穿心」拿下關鍵分。（圖／達志影像／美聯社）



奪得金牌的江旻憓將可獲得香港賽馬會「優秀運動員獎勵計劃」頒發的600萬港元獎金，這也是全球最高的金牌獎金。對於獎金要怎麼使用，江旻憓表示，首先會想想怎麼感謝大家，要幫教練、團隊、醫生、物理治療師買禮物，「真的很感動，謝謝他們一直以來幫忙！」

江旻憓指出，她還想把獎金用於慈善用途，成立一個非營利的慈善機構，讓更多人可以體驗及感受運動，有點像是「奧夢成真」，但是屬於她自己的版本，「不過，我不會用我自己的名字來命名！」

▼江旻憓也是「學霸」，正攻讀法學博士。（圖／翻攝臉書）

