　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

金牌2400萬獎金怎麼花？香港「擊劍女神」已經想好了

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「擊劍女神」江旻憓日前拿下香港在巴黎奧運的第一面金牌，香港將頒發600萬港元（約2350萬元新台幣）的獎金來獎勵她，這也是全球最高的奧運金牌獎金。對於獎金打算怎麼使用，江旻憓表示，首先會買禮物給自己的團隊夥伴，然後想要成立一個慈善機構，讓更多人能一起體驗及感受運動。

▼江旻憓拿下香港第一面金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓在巴黎奧運奪金。（圖／達志／美聯社）

江旻憓29日出席了巴黎夏樂宮的冠軍慶典，她表示，奪金之後，這兩天睡得不多，每次醒來仍感覺不真實，「一起床就會想，這到底是不是真的？不知道要多久才會覺得是真實的。」

江旻憓也帶朋友來參觀選手村，並與相遇的擊劍選手交流，她說，這是一種傳承，她2016年第一次參加奧運，在選手村遇到冠軍Emese Szász（匈牙利選手），對方特別把金牌拿出來讓她摸摸看，「當時印象很深刻，所以現在我就把獎牌對入村，遇到其他後輩，就讓他們摸摸看。」

▼江旻憓「一劍穿心」拿下關鍵分。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓在巴黎奧運奪金。（圖／達志／美聯社）

奪得金牌的江旻憓將可獲得香港賽馬會「優秀運動員獎勵計劃」頒發的600萬港元獎金，這也是全球最高的金牌獎金。對於獎金要怎麼使用，江旻憓表示，首先會想想怎麼感謝大家，要幫教練、團隊、醫生、物理治療師買禮物，「真的很感動，謝謝他們一直以來幫忙！」

江旻憓指出，她還想把獎金用於慈善用途，成立一個非營利的慈善機構，讓更多人可以體驗及感受運動，有點像是「奧夢成真」，但是屬於她自己的版本，「不過，我不會用我自己的名字來命名！」

▼江旻憓也是「學霸」，正攻讀法學博士。（圖／翻攝臉書）

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓。（圖／翻攝江旻憓臉書）

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓。（圖／翻攝江旻憓臉書）

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓。（圖／翻攝江旻憓臉書）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／日央開獎！　利率上限升至0.25%　
LIVE／夏克立爆約女移工！民眾黨美女發言人掉碧潭　戴資穎今
奪冠球拍被踩斷！　中國球王當場情緒失控：什麼素質
韓女國手「冷臉」吸2500萬瀏覽！　網暴動：太帥了
快訊／哈瑪斯政治領袖　遭暗殺身亡
還原林子宇碧潭落水！抓天鵝船求救　家人對岸急喊她名字
快訊／委內瑞拉宣布斷交秘魯！
快訊／台中「聯結車撞機車」！騎士當場慘死
和牛EMPEROR高調復業！　衛生局怒了：天天上門查
獨／月收1500！法拉利姐老家將被拆　痛哭：分明逼死我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

奪冠球拍被攝影師踩斷！　中國「球王」王楚欽傻眼：什麼素質

金牌2400萬獎金怎麼花？香港「擊劍女神」已經想好了

擊敗「神秘之師」北韓！「莎頭」拿下中國史上首個桌球混雙金牌

「閃電五連鞭」馬保國獲封夜店教父再爆紅　傳演出費7位數

賀蘭山遠古之謎！　揭秘萬年岩畫「太陽神」神秘數字24、16、6

女童商場內攀岩「重墜砸地」！　目擊者曝留下大灘鮮血

長年均溫8.8度！戈壁岩洞藏數據機房　寧夏坐穩大西北雲計算一哥

「配飯吃沙」到有車有房　陸閩寧鎮翻轉貧困命運　

《原神》痛車逆向狂飆　騎士遭撞「升空4公尺」轉3圈重砸引擎蓋

習近平：中國當前經濟發展遇到困難和問題

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

升學資料全燒光…國三妹跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光：幫幫我們

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

奪冠球拍被攝影師踩斷！　中國「球王」王楚欽傻眼：什麼素質

金牌2400萬獎金怎麼花？香港「擊劍女神」已經想好了

擊敗「神秘之師」北韓！「莎頭」拿下中國史上首個桌球混雙金牌

「閃電五連鞭」馬保國獲封夜店教父再爆紅　傳演出費7位數

賀蘭山遠古之謎！　揭秘萬年岩畫「太陽神」神秘數字24、16、6

女童商場內攀岩「重墜砸地」！　目擊者曝留下大灘鮮血

長年均溫8.8度！戈壁岩洞藏數據機房　寧夏坐穩大西北雲計算一哥

「配飯吃沙」到有車有房　陸閩寧鎮翻轉貧困命運　

《原神》痛車逆向狂飆　騎士遭撞「升空4公尺」轉3圈重砸引擎蓋

習近平：中國當前經濟發展遇到困難和問題

快訊／黃牛掰了！劉德華演唱會確定「採實名抽選制」　登記時間曝光

審計部指「用Line通知」畜產會買進口蛋　陳駿季認：緊急狀況才這樣

Hani未婚夫慘了「2節目遭開鍘退出」！醫死人裝沒事　家屬衝醫院慟抗議

國民黨國會改革說明會狂辦超過200場　各縣市街講明再展開

南韓選手燦笑邀自拍　北韓選手「臉超僵」！頒獎上演難得1幕

快訊／日央開獎！利率上限升至0.25%　日圓匯價見151後拉回

行天宮收香爐「神明很少來」？眾人齊噴太荒謬　曝拜拜不靈原因

響應永續發展　長榮航直營長汎假期推綠色旅遊

試開箱／9成以上護唇精華添加超奢寵！養護氣色一次有當然爆紅

快檢查LINE電腦版本！再不更新　明天開始「收不到訊息」

大陸熱門新聞

全紅嬋改善困苦家境　父親堅持繼續賣果菜

女童商場內攀岩「重墜砸地」！　目擊者曝留下大灘鮮血

全紅嬋：如果我不跳水大家還會喜歡我嗎

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

全紅嬋背包掛滿吊飾　網：像迪士尼賣假貨的

痛車逆向狂飆　騎士遭撞升空4公尺重摔

至今未解！賀蘭山「太陽神」數字之謎

中國體操選手讓出金牌！為失誤哽咽道歉

馬保國變夜店教父　傳演出費7位數

習近平：中國當前經濟發展遇到困難和問題

貧轉富！「配飯吃沙」到有車有房

長年均溫8.8度！戈壁岩洞藏數據機房

陸翻船案促使兩岸恢復協商？　國台辦回應

鞦韆男300公尺高「瞬間墜落」消失　影片曝光網嚇傻

更多熱門

相關新聞

巴黎奧運最新排名曝！日本奪7金穩居榜首

巴黎奧運最新排名曝！日本奪7金穩居榜首

巴黎奧運正如火如荼地進行中。截至第4天結束，奪得7金2銅4金的日本隊依舊穩坐榜首，體育強國中國和澳洲則分別以6枚金牌緊跟其後。

擊敗怪物北韓！中國「莎頭」拿下桌球混雙金牌

擊敗怪物北韓！中國「莎頭」拿下桌球混雙金牌

法日男籃之戰女裁判遭網友肉搜

法日男籃之戰女裁判遭網友肉搜

日女體操隊鏡頭前「集體張腿」！原因曝

日女體操隊鏡頭前「集體張腿」！原因曝

關鍵字：

2024奧運2024奧運擊劍巴黎奧運奧運擊劍江旻憓金牌獎金金牌

讀者迴響

熱門新聞

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

直擊Hebe、短髮女私約外出！

台北超商寶可夢機台大撤場

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬止步32強！

酷的夢見面會挨批爛到不行！本人道歉

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

夏克立急約女移工開房「悄悄滑進去」　抱怨黃嘉千不簽字

即／晶片股跌！輝達重挫5.78%　股價挑戰百元大關

離譜誤判黃筱雯8強沒了　教練賽後發聲

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面