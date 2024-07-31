　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓國射擊女國手「冷臉開槍」吸2500萬瀏覽　網暴動：太帥了！

韓國包下女子組10公尺空氣手槍金銀牌，銀牌得主金藝智比賽畫面引起熱議。（翻攝自X）

▲韓國包下女子組10公尺空氣手槍金、銀牌，銀牌得主金藝智比賽畫面引起熱議。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

2024巴黎奧運韓國在射擊方面表現出色，包辦女子射擊10公尺空氣手槍的金牌與銀牌，其中銀牌得主金藝智（김예지）比賽時反戴鴨舌帽、冷臉開槍的帥氣畫面掀起全球熱議，不少網友大讚，金藝智擁有像電影主角般的氣場。

韓國代表隊在射擊方面大有斬獲，女子組部分包下10公尺空氣步槍金牌、10公尺空氣手槍金、銀牌。女子10公尺空氣步槍金牌得主潘孝珍（반효진）甚至年僅16歲，學習槍擊3年，首度參加奧運便拿下金牌，是韓國射擊史上最年輕的獎牌得主，同時也為韓國奪下奧運史上第100面金牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子10公尺空氣手槍部分，金牌得主為19歲吳藝真（오예진）以243.2分的高分摘下金牌，寫下奧運紀錄，銀牌為32歲金藝智以241.3分收下銀牌；金藝智事後受訪時表示，奧運是大舞台，她相當自豪自己是韓國人，誰獲勝並不重要，藝真對她來說就像是妹妹，想一直照顧她並待在她身邊。

值得一提的是，金藝智比賽的影片在網路引起熱烈討論，畫面中，金藝智反戴鴨舌帽，專注且嚴肅的扣下板機，表情冷淡的確認射擊結果嘆了一口氣便轉身離席。

約30秒的畫面被大讚，金藝智射擊的身影宛如動作片電影主角，氣場強大且帥氣，單篇貼文在社群X引來2,578萬次瀏覽量，不僅韓國網友被金藝智的魅力迷倒，就連英文系國家、日本與台灣網友都為之傾倒。還有網友發現金藝智射擊身影帥氣，但腰間卻掛著可愛的大象玩偶形成反差萌。

▲網友發現金藝智腰間掛著可愛玩偶，形成反差萌。

更多鏡週刊報導
【巴黎奧運】王冠閎蝶式準決賽游亞洲第一　教練爆料嗆到水
【巴黎奧運】詹家姊妹不敵衛冕金牌37分鐘敗北　謝淑薇曹家宜挺進8強
【巴黎奧運】黃筱雯被對手踩腳跌倒　裁判誤判「止步16強」網友：心疼我們選手

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／劉德華演唱會確定「實名抽選制」　登記時間曝光
快訊／日央開獎！　利率上限升至0.25%　
LIVE／夏克立爆約女移工！民眾黨美女發言人掉碧潭　戴資穎今
奪冠球拍被踩斷！　中國球王當場情緒失控：什麼素質
韓女國手「冷臉」吸2500萬瀏覽！　網暴動：太帥了
快訊／哈瑪斯政治領袖　遭暗殺身亡
還原林子宇碧潭落水！抓天鵝船求救　家人對岸急喊她名字
快訊／委內瑞拉宣布斷交秘魯！
快訊／台中「聯結車撞機車」！騎士當場慘死
和牛EMPEROR高調復業！　衛生局怒了：天天上門查
獨／月收1500！法拉利姐老家將被拆　痛哭：分明逼死我

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高屏傳統市場豆腐驗出防腐劑！吃下肚恐胃痛嘔吐　公布3攤商　

審計部指「用Line通知」畜產會買進口蛋　陳駿季認：緊急狀況才這樣

行天宮收香爐「神明很少來」？眾人齊噴太荒謬　曝拜拜不靈原因

快檢查LINE電腦版本！再不更新　明天開始「收不到訊息」

鬼月財運旺！4生肖「鬼門一開財運馬上開」

高鐵評估改線增高雄站！李孟諺曝早期規劃「比台中站大且地下化」

「2家手搖飲料店」最紅　他驚曝：年輕人都喝！PTT炸鍋

快訊／11:31台東近海規模3.7地震　最大震度2級

台鐵票價喊漲評估「台電模式」補貼砍漲幅　李孟諺：綜合考量

韓國射擊女國手「冷臉開槍」吸2500萬瀏覽　網暴動：太帥了！

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

升學資料全燒光…國三妹跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光：幫幫我們

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

高屏傳統市場豆腐驗出防腐劑！吃下肚恐胃痛嘔吐　公布3攤商　

審計部指「用Line通知」畜產會買進口蛋　陳駿季認：緊急狀況才這樣

行天宮收香爐「神明很少來」？眾人齊噴太荒謬　曝拜拜不靈原因

快檢查LINE電腦版本！再不更新　明天開始「收不到訊息」

鬼月財運旺！4生肖「鬼門一開財運馬上開」

高鐵評估改線增高雄站！李孟諺曝早期規劃「比台中站大且地下化」

「2家手搖飲料店」最紅　他驚曝：年輕人都喝！PTT炸鍋

快訊／11:31台東近海規模3.7地震　最大震度2級

台鐵票價喊漲評估「台電模式」補貼砍漲幅　李孟諺：綜合考量

韓國射擊女國手「冷臉開槍」吸2500萬瀏覽　網暴動：太帥了！

委內瑞拉大選爭議延燒　美國、巴西籲公布計票數據

高屏傳統市場豆腐驗出防腐劑！吃下肚恐胃痛嘔吐　公布3攤商　

扛走12萬香油錢4個月後再偷1次　失業男1原因獲減刑

泰國賭王被判52年！在獄中遭「暗殺未遂」　獄友拿1m鐵棍攻擊

最後才知自己奪金！麥基翁高度近視看不清楚　看不見表現會更好

快訊／黃牛掰了！劉德華演唱會確定「採實名抽選制」　登記時間曝光

審計部指「用Line通知」畜產會買進口蛋　陳駿季認：緊急狀況才這樣

Hani未婚夫慘了「2節目遭開鍘退出」！醫死人裝沒事　家屬衝醫院慟抗議

國民黨國會改革說明會狂辦超過200場　各縣市街講明再展開

南韓選手燦笑邀自拍　北韓選手「臉超僵」！頒獎上演難得1幕

生活熱門新聞

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

台北超商寶可夢機台大撤場

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

酷的夢見面會挨批爛到不行！本人道歉

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

林口蝦皮店到店蓋城池！上百箱貨淹沒門口

動物園停車費被嫌貴！Cheap嗆：我看了三小

遺體火化時「砰一聲」爆炸！YTR曝原因

台北信義區今晨驚傳爆炸聲　警方回應了

好市多夢幻麵包回歸　網讚不吃會遺憾

即／12縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

城隍廟雕像遭屁孩坐頭　專家警告2後果

9天狂掉粉！紀卜心IG粉絲數「1天V形反轉」創新高

更多熱門

相關新聞

觀眾席空位一大堆　奧運門票降價了

觀眾席空位一大堆　奧運門票降價了

巴黎奧運正在如火如荼進行中，但這幾天的入場人數不如預期，多項比賽期間，都可以看到觀眾席出現大量空位。為了吸引更多觀光客，主辦單位開始調降一些比賽的票價，最低甚至只要15歐元（約新台幣535元）。

金牌2400萬獎金怎麼花？擊劍女神已想好！

金牌2400萬獎金怎麼花？擊劍女神已想好！

巴黎奧運最新排名曝！日本奪7金穩居榜首

巴黎奧運最新排名曝！日本奪7金穩居榜首

擊敗怪物北韓！中國「莎頭」拿下桌球混雙金牌

擊敗怪物北韓！中國「莎頭」拿下桌球混雙金牌

法日男籃之戰女裁判遭網友肉搜

法日男籃之戰女裁判遭網友肉搜

關鍵字：

2024奧運2024奧運國際2024奧運射擊射擊金藝智鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

直擊Hebe、短髮女私約外出！

台北超商寶可夢機台大撤場

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬止步32強！

酷的夢見面會挨批爛到不行！本人道歉

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

夏克立急約女移工開房「悄悄滑進去」　抱怨黃嘉千不簽字

即／晶片股跌！輝達重挫5.78%　股價挑戰百元大關

離譜誤判黃筱雯8強沒了　教練賽後發聲

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面