韓國射擊女國手「冷臉開槍」吸2500萬瀏覽　網暴動：太帥了！

▲韓國包下女子組10公尺空氣手槍金、銀牌，銀牌得主金藝智比賽畫面引起熱議。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

2024巴黎奧運韓國在射擊方面表現出色，包辦女子射擊10公尺空氣手槍的金牌與銀牌，其中銀牌得主金藝智（김예지）比賽時反戴鴨舌帽、冷臉開槍的帥氣畫面掀起全球熱議，不少網友大讚，金藝智擁有像電影主角般的氣場。

韓國代表隊在射擊方面大有斬獲，女子組部分包下10公尺空氣步槍金牌、10公尺空氣手槍金、銀牌。女子10公尺空氣步槍金牌得主潘孝珍（반효진）甚至年僅16歲，學習槍擊3年，首度參加奧運便拿下金牌，是韓國射擊史上最年輕的獎牌得主，同時也為韓國奪下奧運史上第100面金牌。

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女子10公尺空氣手槍部分，金牌得主為19歲吳藝真（오예진）以243.2分的高分摘下金牌，寫下奧運紀錄，銀牌為32歲金藝智以241.3分收下銀牌；金藝智事後受訪時表示，奧運是大舞台，她相當自豪自己是韓國人，誰獲勝並不重要，藝真對她來說就像是妹妹，想一直照顧她並待在她身邊。

值得一提的是，金藝智比賽的影片在網路引起熱烈討論，畫面中，金藝智反戴鴨舌帽，專注且嚴肅的扣下板機，表情冷淡的確認射擊結果嘆了一口氣便轉身離席。

The most "Main Character Energy" I've ever seen in my life.pic.twitter.com/ExuXVxB3VB — Del Walker ???????? (@TheCartelDel) July 30, 2024

約30秒的畫面被大讚，金藝智射擊的身影宛如動作片電影主角，氣場強大且帥氣，單篇貼文在社群X引來2,578萬次瀏覽量，不僅韓國網友被金藝智的魅力迷倒，就連英文系國家、日本與台灣網友都為之傾倒。還有網友發現金藝智射擊身影帥氣，但腰間卻掛著可愛的大象玩偶形成反差萌。

Omg her daughter’s elephant doll was with her during the olympics Kim Yeji is MOTHERING. pic.twitter.com/kiZlb7Beia — Lit (@hahyunsing) July 30, 2024

▲網友發現金藝智腰間掛著可愛玩偶，形成反差萌。

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