韓國射擊女國手「冷臉開槍」吸2500萬瀏覽　網暴動：太帥了！

▲韓國包下女子組10公尺空氣手槍金、銀牌,銀牌得主金藝智比賽畫面引起熱議。(翻攝自X)

圖文/鏡週刊

2024巴黎奧運韓國在射擊方面表現出色,包辦女子射擊10公尺空氣手槍的金牌與銀牌,其中銀牌得主金藝智(김예지)比賽時反戴鴨舌帽、冷臉開槍的帥氣畫面掀起全球熱議,不少網友大讚,金藝智擁有像電影主角般的氣場。

韓國代表隊在射擊方面大有斬獲,女子組部分包下10公尺空氣步槍金牌、10公尺空氣手槍金、銀牌。女子10公尺空氣步槍金牌得主潘孝珍(반효진)甚至年僅16歲,學習槍擊3年,首度參加奧運便拿下金牌,是韓國射擊史上最年輕的獎牌得主,同時也為韓國奪下奧運史上第100面金牌。

女子10公尺空氣手槍部分,金牌得主為19歲吳藝真(오예진)以243.2分的高分摘下金牌,寫下奧運紀錄,銀牌為32歲金藝智以241.3分收下銀牌;金藝智事後受訪時表示,奧運是大舞台,她相當自豪自己是韓國人,誰獲勝並不重要,藝真對她來說就像是妹妹,想一直照顧她並待在她身邊。

值得一提的是,金藝智比賽的影片在網路引起熱烈討論,畫面中,金藝智反戴鴨舌帽,專注且嚴肅的扣下板機,表情冷淡的確認射擊結果嘆了一口氣便轉身離席。

The most "Main Character Energy" I've ever seen in my life. pic.twitter.com/ExuXVxB3VB

約30秒的畫面被大讚,金藝智射擊的身影宛如動作片電影主角,氣場強大且帥氣,單篇貼文在社群X引來2,578萬次瀏覽量,不僅韓國網友被金藝智的魅力迷倒,就連英文系國家、日本與台灣網友都為之傾倒。還有網友發現金藝智射擊身影帥氣,但腰間卻掛著可愛的大象玩偶形成反差萌。

Omg her daughter’s elephant doll was with her during the olympics Kim Yeji is MOTHERING. pic.twitter.com/kiZlb7Beia