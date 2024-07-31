批國民黨缺席IPAC還不敢表態　黃暐瀚4問：怎麼可能重返執政？

▲民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿參加IPAC。（圖／翻攝范雲臉書）

記者郭運興／台北報導

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）30日在綠營、白營立委參與下，正式宣布台灣成為會員國，而藍營則遭外界質疑，擔心中國不滿才選擇缺席。對此，媒體人黃暐瀚今（31日）表示，藍營連「民主、自由、人權」與「支持台灣參與國際組織」都不敢表態，難道國民黨不支持以上兩點嗎？為什麼選擇缺席？還談什麼反併吞？怎麼有可能重返執政？

黃暐瀚於臉書表示，昨天還在談賴清德總統為何民調升高？而他的分析是「反併吞、肅貪、親民」，並主張藍綠白不管誰願意做，誰都一樣能爭取到台灣選民認同。

黃暐瀚表示，結果一個IPAC國民黨直接放空缺席，連「民主、自由、人權」與「支持台灣參與國際組織」都不敢表態了，還談什麼反併吞？還怎麼有可能重返執政？

黃暐瀚指出，所幸，台北的2024年IPAC大會，在「執政黨的范雲、在野黨的陳昭姿」，兩黨均有立委參加的基本前提下，中華民國正式加入了IPAC，成為會員國。另外，前幾年在羅馬、華盛頓DC、布拉格，都因沒有在野黨出席，台灣無法正式加入成為會員國。

黃暐瀚再指，IPAC也正式提出「典範決議」，認定聯合國2758號，並未決定台灣地位，也未禁止世界各國與台灣往來交流，所以大會決議支持台灣「有意義參與」聯合國相關國際組織。IPAC確實「反中」，但反的其實是「不民主、沒人權以及沒有言論自由」，哪一天中華人民共和國民主了、有人權了、有言論自由了，自然會與IPAC理念相合。

最後，黃暐瀚質疑，國民黨與其擔心對岸不滿，而選擇缺席，更應該看看IPAC堅持的理念是什麼？「民主自由人權、支持台灣參與國際」以上兩點，難道國民黨不支持嗎？為什麼選擇缺席？那今年5月還去日內瓦爭取要參與WHA幹嘛？

▼黃暐瀚貼出IPAC典範決議內容。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）