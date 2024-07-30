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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸漁船翻覆達共識！國民黨讚陳玉珍促兩岸溝通　值得朝野借鑑

▲▼陳玉珍 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

備受兩岸關注的「0214漁船翻覆事件」歷經166天，今（30日）上午雙方代表終於在金門啟協商，並順利達成共識。國民黨對此指出，事發以來國民黨持續高度關注，並在第一時間呼籲政府，應盡速還原事情真相，於法於情於理該還給有關各方的公道；過程中即便部分民進黨人士不斷叫囂，但金門縣藍委陳玉珍居中不斷努力促成兩岸協商溝通，使得善意得以積累。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，相信這是兩岸有關各方都樂見的結果。只不過在過程中，造成台海情勢緊張、傷害了民間情感；不僅導致兩岸過往一些互動的默契和原則逐漸喪失，而且協商相當曠日廢時，雙方都付出許多不必要的代價。

林祖嘉說，此次事件已經表明，兩岸缺乏政治互信、沒有官方溝通管道是非常危險的，兩岸民眾出海碰到的風險，以及發生意外衝突的隱憂依然存在。

國民黨副主席夏立言曾率團訪問大陸，當時就呼籲兩岸官方，要想辦法降低緊張情勢，勿讓對事件的反應，危害到兩岸和平發展的長遠目標，但卻遭到許多汙名化的攻訐。國民黨表示，事後證明，夏立言當時的主張都是正確的，而且也是政府現在做的。

國民黨強調，過程中即便部分民進黨人士不斷叫囂，但國民黨的金門縣立委陳玉珍居中不斷努力促成兩岸協商溝通，使得善意得以積累，結果逐漸朝向正面，這次危機處理值得朝野政黨民意代表借鑑。林祖嘉呼籲民進黨政府，回到憲法定義下的中華民國，遵循兩岸人民關係條例，展現改善兩岸關係的信用和誠意。


 

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