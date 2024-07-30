傳政府找企業捐陸船協商撫慰金　趙少康：敢公布哪些企業捐錢？

▲對於陸船協商撫慰金，趙少康認為該公布是哪些企業捐款。（圖／趙少康辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

歷經166天，兩岸今（30日）針對大陸漁船事件完成協商。被問及我方給罹難者家屬撫慰金的部分，海巡署副署長謝慶欽表示不便透露；但傳我方給予死者家屬每人約台幣680萬元的撫慰金，這筆錢來自企業捐款而非公帑，避免再惹爭端。中廣前董事長趙少康對此表示，政府不敢出這個錢，怕用納稅人的錢被罵，所以找企業界來捐，政府出面找企業，企業敢不捐嗎？哪些企業捐錢，應該也要公布給民眾看。

陸籍三無漁船今年2月14日在金門海域躲避我海巡隊查緝翻覆釀2死，此案歷經166天，趙少康今受訪時指出，海巡沒錄影就該打屁股了，該錄影為什麼不錄，一開始是他們不對，現在變成死無對證、理虧了；且海巡說法一變再變，講不清楚，遺體扣著半年也不還，這都很奇怪。

趙少康認為，政府處理此事的能力和程度顯然不足。他表示，現在每人大概賠償150萬人民幣，政府卻不敢出這筆錢，擔心被罵說用納稅人的錢，所以找企業界來捐。他認為，政府應該承認錯誤，該出的錢就應該出，不應該找企業來捐款。

趙少康表示，希望這次事件能妥善解決，並將此視為一個新的開始。他也希望胡姓士兵和大進滿88號漁船能趕快被救回來。趙少康說，兩岸間的衝突和爭議是難以避免的，但只要大家都能有善意地各退一步，許多事情都能得到解決。

