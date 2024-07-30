　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳政府找企業捐陸船協商撫慰金　趙少康：敢公布哪些企業捐錢？

▲▼ 趙少康接受媒體訪問 。（圖／趙少康辦公室提供）

▲對於陸船協商撫慰金，趙少康認為該公布是哪些企業捐款。（圖／趙少康辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

歷經166天，兩岸今（30日）針對大陸漁船事件完成協商。被問及我方給罹難者家屬撫慰金的部分，海巡署副署長謝慶欽表示不便透露；但傳我方給予死者家屬每人約台幣680萬元的撫慰金，這筆錢來自企業捐款而非公帑，避免再惹爭端。中廣前董事長趙少康對此表示，政府不敢出這個錢，怕用納稅人的錢被罵，所以找企業界來捐，政府出面找企業，企業敢不捐嗎？哪些企業捐錢，應該也要公布給民眾看。

陸籍三無漁船今年2月14日在金門海域躲避我海巡隊查緝翻覆釀2死，此案歷經166天，趙少康今受訪時指出，海巡沒錄影就該打屁股了，該錄影為什麼不錄，一開始是他們不對，現在變成死無對證、理虧了；且海巡說法一變再變，講不清楚，遺體扣著半年也不還，這都很奇怪。

趙少康認為，政府處理此事的能力和程度顯然不足。他表示，現在每人大概賠償150萬人民幣，政府卻不敢出這筆錢，擔心被罵說用納稅人的錢，所以找企業界來捐。他認為，政府應該承認錯誤，該出的錢就應該出，不應該找企業來捐款。

趙少康表示，希望這次事件能妥善解決，並將此視為一個新的開始。他也希望胡姓士兵和大進滿88號漁船能趕快被救回來。趙少康說，兩岸間的衝突和爭議是難以避免的，但只要大家都能有善意地各退一步，許多事情都能得到解決。
 

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
百日咳恐「1傳17」！　中學生發病7周才確診
白冰冰新節目傳收視連輸三周　孔鏘不忍揭內幕：民視高層都來了
透天隔45間出租！遭控摳門　包租公喊：我們是良心道德
批內政部停高虹安薪水太刻意　柯文哲：我恐怕要接濟她過日子
快訊／發布「磁暴特報」！　持續24小時
金牌戰對決「神秘北韓」　中國球王對記者喊：放過我們吧！
800車泡水吵翻天！管委會拆監視主機　裝箱上鎖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

親征2026縣市首長選舉？　柯文哲語帶保留：「現階段」沒這計劃

藍未參加IPAC峰會遭綠質疑　謝衣鳯：國民黨背負維繫台海穩定使命

傳政府找企業捐陸船協商撫慰金　趙少康：敢公布哪些企業捐錢？

批內政部停高虹安薪水太刻意　柯文哲：我恐怕要接濟她過日子

賴清德提2原則「對話取代對抗」　願跟中國交流降低衝突

賴清德IPAC演說「中國是烏俄戰爭支持者」　法律建構武力犯台依據

公視宣傳「罷免謝國樑」 ？　許智傑2建議避捲政治紛爭

2.3億打造「零日攻擊」找沈伯洋任顧問　趙少康：幫民進黨助選？

國會改革淪憲政爭議　游盈隆揭4問題：藍白非師出無名、綠不甩制衡

曝陸船協商撫慰金「已達誠意」　陳玉珍：8月赴陸接回留置胡姓釣客

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

親征2026縣市首長選舉？　柯文哲語帶保留：「現階段」沒這計劃

藍未參加IPAC峰會遭綠質疑　謝衣鳯：國民黨背負維繫台海穩定使命

傳政府找企業捐陸船協商撫慰金　趙少康：敢公布哪些企業捐錢？

批內政部停高虹安薪水太刻意　柯文哲：我恐怕要接濟她過日子

賴清德提2原則「對話取代對抗」　願跟中國交流降低衝突

賴清德IPAC演說「中國是烏俄戰爭支持者」　法律建構武力犯台依據

公視宣傳「罷免謝國樑」 ？　許智傑2建議避捲政治紛爭

2.3億打造「零日攻擊」找沈伯洋任顧問　趙少康：幫民進黨助選？

國會改革淪憲政爭議　游盈隆揭4問題：藍白非師出無名、綠不甩制衡

曝陸船協商撫慰金「已達誠意」　陳玉珍：8月赴陸接回留置胡姓釣客

快訊／雨區擴大！雙北15縣市大雨特報

信義房價指數指5都房價漲1成　揭「下半年有變數」

「腸癌」初期難察覺！醫示警「左右兩側」症狀不同：發現大多已晚期

崑山科大聘名師建實習基地　獎學金再助攻8成系所甄選報到率100％

史丹利轉戰韓服「被演員進攻」勝率暴跌：他們要摧毀我直播！

親征2026縣市首長選舉？　柯文哲語帶保留：「現階段」沒這計劃

藍未參加IPAC峰會遭綠質疑　謝衣鳯：國民黨背負維繫台海穩定使命

高承睿球拍「底部有臉」是他！大票點頭笑了：很多選手的偶像

百日咳恐「1傳17」中學生發病7周才確診　校園接觸37人將預防投藥

海地幫派分子開火！　總理「剛踏出醫院」毫髮無傷逃過一劫

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

南部淹水被酸　Wecare高雄：國民黨貢獻了什麼？

未來5年政府財政入不敷出　普發6000現金遭批買票

凱米淹高雄！陳其邁被罵爆　逆風相挺3真相曝光

高虹安剩認罪、繳回一條路？　黃暐瀚揭4前例：否則七年以上刑度

快訊／陸漁船翻覆案協商　兩岸達成共識

租屋補貼簡化程序卻被「假住戶」詐、溢領　破億金額還未追回

柯談京華城案：圖利但哪不合法？

竹市府內閣第8人請辭！都發處長翁義芳轉任市政顧問

打詐越打越多！去年詐騙4萬件、財損88億6年新高　投資詐騙破3成

Kolas稱隨扈因藥物傳訊示愛！名醫也好奇

多圖／「總統級宅女」蔡英文出寫真　口咬護照、川普熱線經典再現

國防大學5教授退伍申請遭延宕　林岱樺要求：明中午前核定退伍令

大稻埕煙火7／31加碼「雙倍綻放」

金管會明宣布開放主動式ETF　初期採全透明揭露投組

更多熱門

相關新聞

藍未參加IPAC峰會遭綠質疑　謝衣鳯：國民黨背負維繫台海穩定使命

藍未參加IPAC峰會遭綠質疑　謝衣鳯：國民黨背負維繫台海穩定使命

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會4屆年會今（30日）在台北舉行，對於國民黨未有代表參加，民進黨立委王定宇表示，在野黨不曉得是不是因為怕中國不高興，所以選擇缺席，深感遺憾。對此，國民黨立委謝衣鳯表示，國民黨背負著維繫台海穩定以及兩岸溝通順暢的使命，民進黨不要只會罵國民黨。

2.3億打造「零日攻擊」找沈伯洋任顧問　趙少康：幫民進黨助選？

2.3億打造「零日攻擊」找沈伯洋任顧問　趙少康：幫民進黨助選？

國會改革淪憲政爭議　游盈隆揭4問題：藍白非師出無名、綠不甩制衡

國會改革淪憲政爭議　游盈隆揭4問題：藍白非師出無名、綠不甩制衡

曝陸船協商撫慰金「已達誠意」　陳玉珍：8月赴陸接回留置胡姓釣客

曝陸船協商撫慰金「已達誠意」　陳玉珍：8月赴陸接回留置胡姓釣客

轟特別預算浮濫編列　王鴻薇：還在執行蔡英文任內的2.4兆花費

轟特別預算浮濫編列　王鴻薇：還在執行蔡英文任內的2.4兆花費

關鍵字：

國民黨趙少康協商撫慰金

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面