紀卜心IG粉絲數跌破百萬　1天「漲到102萬」創新高！網愣：買粉？

▲紀卜心和小吳的手搖飲爆出爭議。（圖／翻攝自紀卜心臉書）



記者施怡妏／綜合報導

藝人紀卜心與百萬網紅小吳共同創辦「十盛熟成奶茶專賣店」，日前因標示不清惹議，即便有數次道歉，但網仍止不住網友怒火，近期炎上風波愈演愈烈，就有網友發現，紀卜心的IG追蹤數從百萬跌到99.3萬，如今迅速回升到102.6萬，還創新高，網友驚呼「是買粉嗎？」引起熱論。

根據數據分析網站，紀卜心的IG粉絲數量在7月21日還有100.7萬人，事件曝光後9天跌破百萬大關，7月29日僅剩下99.7萬追蹤，最低來到99.2萬人。沒想到30日突然V轉，衝到100.2萬人，1天之內大漲2萬人追蹤，且數字仍不斷增加。《ETtoday新聞雲》今（31）日上午10點查看，粉絲數已漲到102.6萬人。

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▲紀卜心IG粉絲數「V形反轉」漲破百萬大關。（圖／翻攝notjustanalytics）



有網友在Dcard發文，「紀卜心買粉！？」怎麼有辦法快速從99萬人追縱，直接漲到102萬人。底下網友留言，「感覺她脾氣蠻硬的，有種想表現『你們再生氣我也不痛不癢』的感覺」、「昨日奶粉，今日假粉」、「買得很順手，看來是老手」、「2小時內從99.2萬漲回100萬，還以為在看股票」、「開低走高，早知道歐印了」、「騙奶茶，連粉絲也要騙大家」、「掉下去就不能自稱百萬了，廠商價碼不一樣」。

這次十盛惹出的一連串公關危機，最大的爭議點在於許多消費者無法接受用「熟成牛乳」、「北海道牛乳」等字眼誤導，實際上賣的就是添加了奶精的奶茶，而非鮮奶茶，由於許多人喝鮮奶茶就是因為不想要喝奶精，才引發了一系列話題。

對於風波，小吳26日正式上傳影片哽咽道歉，人在國外的紀卜心則是透過文字發聲，兩人都透露一開始就知道產品含有奶精，但從未想隱瞞欺騙消費者。不過，紀卜心也因為沒有和小吳一起拍片道歉持續遭批評，有網友到影片留言「你呢？道歉影片勒？」她則不客氣反擊「你是文盲？」對於自己被無限上綱攻擊一事相當氣憤。

▼紀卜心粉絲數大漲。（圖／翻攝自紀卜心IG）

