1個月前「到十盛買1杯」要等30分鐘！　超殘酷現況曝光

▲作家對十盛風波有感而發。（圖／林承彥授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

藝人紀卜心與百萬網紅小吳共同創辦的「十盛熟成奶茶專賣店」，近期炎上風波越演越烈。美食作家林承彥就透露，一個月前在十盛古亭店消費，買1杯得等30分鐘；不過，最近他到三重店時，卻是全然不同的景象，不禁有感而發，直呼「十盛太驕傲了。」

林承彥日前在臉書提到，「一個月前我在古亭，買1杯要等30分鐘；一個月後我在三重，店員閒賦，門可羅雀。縱然已經有幾百個負面教材可以參考，但危機處理，似乎永遠都可以更糟。十盛太驕傲了，他們輕忽了危機如海嘯，不即刻應對，下一秒就會溺斃。」

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他直言，當出包了，也確定知道自己有錯，就得道歉反省，接下來才是補償或優惠，「十盛相反，他們還想靠負面聲量來賺取利益，祭出了奶精奶茶買1送1，隨著撻伐聲浪越來越多，網紅主理人才出來用哭腔哽咽道歉。」

▲十盛深陷公關危機。（圖／翻攝自紀卜心臉書、記者蕭筠攝）

最後，林承彥也吐露殘酷現實，「台灣人也許健忘，幾周之後，十盛還是可以門庭若市；但我想的是，飲料店何其多，街頭巷尾絕對不缺十盛。貪圖蠅頭小利，做生意缺乏誠信，還打算仰仗聲量炒作，這樣的店我為什麼還要再去？」

對此，網友們紛紛回應，「最頂的假奶茶，意外的濃醇香」、「走下坡的店才要來高雄展店？把高雄人當什麼了啊！拒買拒喝」、「古亭現在也不用排了」、「最近飲料店怎麼都多災多難」、「是該抵制」。

．本文由林承彥授權引用。