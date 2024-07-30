十盛賣假奶炎上！作家點名「太驕傲」造成溺斃　曝門市客人數量變化

▲十盛假鮮奶爭議炎上，美食作家直言「十盛太驕傲了」輕忽了危機如海嘯，最終造成溺斃。（圖／翻攝自紀卜心臉書、記者蕭筠攝）

記者趙蔡州／綜合報導

藝人紀卜心、網紅「見習網美小吳」共同創辦的「十盛熟成奶茶專賣店」，近日被消基會點名奶茶使用的奶品標示不清，火速祭出買一送一活動試圖挽回人氣，不料反而引發網友炎上。對此，美食作家林承彥感嘆，紀卜心與小吳2人輕忽了危機如海嘯，沒有即刻應對導致「快速溺斃」。

對此，美食作家林承彥29日在臉書表示，十盛熟成奶茶專賣店近期一系列爭議引發公關危機，一個月前他在古亭買一杯要等30分鐘，如今一個月後在三重店卻看見店員非常悠閒、客人門可羅雀，直呼「縱然已經有幾百個負面教材可以參考，但危機處理似乎永遠都可以更糟」

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林承彥說，十盛太驕傲了輕忽了危機如海嘯，不即刻應對，下一秒就會溺斃，出錯了，在確定知道自己有錯後，必須先道歉反省，後來才是補償或優惠，「十盛相反，他們還想靠負面聲量來賺取利益，祭出了奶精奶茶買一送一，隨著撻伐聲浪愈來愈多，網紅負責人才出來用哭腔哽咽道歉」。

林承彥感嘆，台灣人也許健忘，幾周後十盛可能又可以門庭若市，「但我想的是，冷飲店何其多，街頭巷尾絕對不缺十盛，貪圖蠅頭小利，做生意缺乏誠信，還打算仰仗聲量炒作，這樣的店我為什麼還要再去？」

▲小吳21日、26日接連出面道歉。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

十盛主打使用日本「北海道十勝乳源」打造成熟成奶茶，近日卻遭消基會點名僅在官網上提及「使用北海道牛乳」，卻未清楚告知牛奶品牌、成分與比例，有標示不清疑慮，甚至拒絕告知使用牛奶品牌，後續又證實十盛販售的熟成奶茶含有奶精成份，並非純鮮乳製成，連續的負面消息引發網友炎上。

儘管紀卜心、小吳21日先後出面道歉澄清，十盛也在21日發布聲明，解釋台北市衛生局17日到門市核查，查驗結果是「並無違規事宜」，至於奶茶含奶精的問題，十盛早在6月就公開澄清，熟成生乳中含奶精成分，且公司從未對外宣傳或強調「熟成奶茶是純鮮奶茶產品」，但仍有許多網友與粉絲無法接受。

這次事件最大的爭議點，是許多人選擇喝鮮奶茶，就是因為不想要喝到奶精，消費者無法接受十盛使用「熟成牛乳」、「北海道牛乳」等字眼進行誤導，實際上販賣的就是添加了奶精的奶茶，而非鮮奶茶，進而引發一系列爭議事件，甚至變成品牌公關危機。

