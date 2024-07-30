　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

十盛賣假奶炎上！作家點名「太驕傲」造成溺斃　曝門市客人數量變化

▲網友對聲明中的乳源2字提出質疑。（圖／翻攝自紀卜心臉書、記者蕭筠攝）

▲十盛假鮮奶爭議炎上，美食作家直言「十盛太驕傲了」輕忽了危機如海嘯，最終造成溺斃。（圖／翻攝自紀卜心臉書、記者蕭筠攝）

記者趙蔡州／綜合報導

藝人紀卜心、網紅「見習網美小吳」共同創辦的「十盛熟成奶茶專賣店」，近日被消基會點名奶茶使用的奶品標示不清，火速祭出買一送一活動試圖挽回人氣，不料反而引發網友炎上。對此，美食作家林承彥感嘆，紀卜心與小吳2人輕忽了危機如海嘯，沒有即刻應對導致「快速溺斃」。

對此，美食作家林承彥29日在臉書表示，十盛熟成奶茶專賣店近期一系列爭議引發公關危機，一個月前他在古亭買一杯要等30分鐘，如今一個月後在三重店卻看見店員非常悠閒、客人門可羅雀，直呼「縱然已經有幾百個負面教材可以參考，但危機處理似乎永遠都可以更糟」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林承彥說，十盛太驕傲了輕忽了危機如海嘯，不即刻應對，下一秒就會溺斃，出錯了，在確定知道自己有錯後，必須先道歉反省，後來才是補償或優惠，「十盛相反，他們還想靠負面聲量來賺取利益，祭出了奶精奶茶買一送一，隨著撻伐聲浪愈來愈多，網紅負責人才出來用哭腔哽咽道歉」。

林承彥感嘆，台灣人也許健忘，幾周後十盛可能又可以門庭若市，「但我想的是，冷飲店何其多，街頭巷尾絕對不缺十盛，貪圖蠅頭小利，做生意缺乏誠信，還打算仰仗聲量炒作，這樣的店我為什麼還要再去？」

▲▼小吳。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲小吳21日、26日接連出面道歉。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

十盛主打使用日本「北海道十勝乳源」打造成熟成奶茶，近日卻遭消基會點名僅在官網上提及「使用北海道牛乳」，卻未清楚告知牛奶品牌、成分與比例，有標示不清疑慮，甚至拒絕告知使用牛奶品牌，後續又證實十盛販售的熟成奶茶含有奶精成份，並非純鮮乳製成，連續的負面消息引發網友炎上。

儘管紀卜心、小吳21日先後出面道歉澄清，十盛也在21日發布聲明，解釋台北市衛生局17日到門市核查，查驗結果是「並無違規事宜」，至於奶茶含奶精的問題，十盛早在6月就公開澄清，熟成生乳中含奶精成分，且公司從未對外宣傳或強調「熟成奶茶是純鮮奶茶產品」，但仍有許多網友與粉絲無法接受。

這次事件最大的爭議點，是許多人選擇喝鮮奶茶，就是因為不想要喝到奶精，消費者無法接受十盛使用「熟成牛乳」、「北海道牛乳」等字眼進行誤導，實際上販賣的就是添加了奶精的奶茶，而非鮮奶茶，進而引發一系列爭議事件，甚至變成品牌公關危機。
 

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／5縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
快訊／22:48台南規模3.8「極淺層地震」　最大震度3級
奧運田徑美女怨「選手村沒窗簾」　限制級畫面隨時上演
日本14歲天才滑板少女奧運奪金　超難技巧小5就會
食道癌「4大危險因子」超常見！「過燙飲食」風險增近2倍
英跳水王子奧運奪銀　採訪中被兒丟果汁杯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹城隍廟龍鯉雕像遭「屁孩跨坐頭」　民俗專家警告2大恐怖後果

快訊／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻：家人以為我瘋了

十盛賣假奶炎上！作家點名「太驕傲」造成溺斃　曝門市客人數量變化

快訊／5縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨勢強襲　最新警戒區域曝

快訊／22:48台南市官田區規模3.8「極淺層地震」　最大震度3級

動物園停車費1小時60被嫌貴！Cheap轟「我看了三小」：捷運在門口

「抱卵母蟹」8至12月禁捕售　漁業署：違者最高罰15萬元

高麗菜怎炒才會清甜又好吃？內行曝「背後祕密」：隨便都甜的

法國百萬YTR見面會挨批「爛到不行」！酷的夢發下跪照：盡力了

快訊／對流雨彈夜襲！12縣市「豪大雨特報」　最新警戒區域曝

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

新竹城隍廟龍鯉雕像遭「屁孩跨坐頭」　民俗專家警告2大恐怖後果

快訊／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻：家人以為我瘋了

十盛賣假奶炎上！作家點名「太驕傲」造成溺斃　曝門市客人數量變化

快訊／5縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨勢強襲　最新警戒區域曝

快訊／22:48台南市官田區規模3.8「極淺層地震」　最大震度3級

動物園停車費1小時60被嫌貴！Cheap轟「我看了三小」：捷運在門口

「抱卵母蟹」8至12月禁捕售　漁業署：違者最高罰15萬元

高麗菜怎炒才會清甜又好吃？內行曝「背後祕密」：隨便都甜的

法國百萬YTR見面會挨批「爛到不行」！酷的夢發下跪照：盡力了

快訊／對流雨彈夜襲！12縣市「豪大雨特報」　最新警戒區域曝

快訊／高雄民宅火警濃煙竄天　「女屋主躲廁所」無生命跡象

依瑟儂學柯瑞「晚安」慶首勝　談對決好友戴資穎：像看到自己倒影

第一直覺選擇「一片落葉」　韓心測神準揭曉隱藏個性、愛情觀

BMW致力發展「軟體定義汽車」！超過20年經驗加速全球進步

「阿娘喂」廖老大之子+南霸天郭國信遠征西班牙賽車世運會

基督徒也是罪人　罪人無權轟變裝皇后仿《最後的晚餐》

爭李沐芳心！曹佑寧「雷射肩失靈」射輸婁峻碩　王淨低調現身支持男友

沒人知道我們！奧運黑馬北韓「神秘之師」連殺3強隊　對決世界第一

新竹城隍廟龍鯉雕像遭「屁孩跨坐頭」　民俗專家警告2大恐怖後果

快訊／晶片股慘跌！輝達重挫5.78%　股價挑戰百元大關

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

生活熱門新聞

台北超商寶可夢機台大撤場

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

氣象署發布「磁暴特報」！干擾持續24小時　極光發生地區曝

即／12縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

可能還有颱風！　最新預測曝

明午後豪大雨灌2地　1圖看高溫趨勢「最熱時間曝」

要價2390旅行箱「一摔就裂」！標檢局抽驗不合格　要求全面下架

快訊／下班注意！12縣市豪大雨特報　防雷擊強風

9天狂掉粉！紀卜心IG粉絲數「1天V形反轉」創新高

綠島打工換宿爆性騷！他發道歉文「明天出島」

快訊／國家警報響了！雷雨狂轟6縣市　1地暴雨告警

4所大學「明起永遠下課」！898名學生已安置他校

快訊／雨區擴大！雙北15縣市大雨特報

越式洗髮有「新服務」！　妹子一看照片快哭了：好險有張開眼睛

更多熱門

相關新聞

9天狂掉粉！紀卜心IG粉絲數「1天V形反轉」創新高

9天狂掉粉！紀卜心IG粉絲數「1天V形反轉」創新高

網紅見習網美小吳與好友紀卜心經營的「十盛」，最近被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」、標示不清等惹議。事後，紀卜心怒嗆網友文盲，IG粉絲數也從百萬跌到99萬。沒想到，紀卜心的粉絲數量竟在30日悄悄回升且創新高。

紀卜心IG狂掉粉首發聲！　「嗆文盲遭炎上」曬1圖洩心境

紀卜心IG狂掉粉首發聲！　「嗆文盲遭炎上」曬1圖洩心境

十盛風波未平息　高雄首店插旗「手搖十字路口」

十盛風波未平息　高雄首店插旗「手搖十字路口」

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

小吳二度道歉首露面！　「現身韓免稅店」近況曝光

小吳二度道歉首露面！　「現身韓免稅店」近況曝光

關鍵字：

十盛紀卜心小吳鮮奶

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

台北超商寶可夢機台大撤場

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

800台汽機車泡水　管委會拆監視主機上鎖

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面