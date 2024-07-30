法國百萬YTR見面會挨批「爛到不行」！酷的夢發下跪照：盡力了

▲法國高中生在「酷的夢」安排下來台遊玩。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku's dream）

記者閔文昱／綜合報導

法國籍百萬YouTube網紅「酷的夢」28日在台灣舉辦粉絲見面會，主要是邀請先前在他影片中體驗台灣美食的法國高中生來台旅遊，並讓粉絲有機會近距離接觸，不過有觀眾事後發文抱怨，一張票價高達1399元，卻只能看到大螢幕播放的影片，而非期待中的高中生上台互動「爛到不行」，引發爭議。對此，「酷」也發文道歉了。

YouTube「Ku's dream酷的夢」頻道的法國高中生體驗台灣美食單元，隨著參與拍攝了3年的高中生們畢業即將各自分飛而結束，「酷」也在最後一集宣布會帶著一部分的高中生來台灣玩，並舉辦粉絲見面會，票價分別為1399元及599元，收入做為高中生們在台灣的旅費。

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不過，「酷」卻在活動前一天突然宣布退票並將退錢，活動當天也沒有讓高中生們上台與大家互動，讓部分粉絲相當不滿。一名特地從高雄北上參加活動的網友當天就在Dcard發文抱怨，當天他起了大早去排隊，就是希望能坐前面一點，能夠近距離看到酷與高中生們，沒想到全場高中生居然都坐在台下，只能一起看大螢幕，歌仔戲表演也竟然是預錄好的影片，「我花1399只在大投影上看，那我回家看YouTube就好了啊。」

對於活動效果不如預期，「酷的夢」在IG現實動態發文道歉，「對不起大家，我們今天盡力了，還是希望大家玩得開心。」值得注意的是，貼文中酷在舞台上呈「下跪」姿勢，似乎是在呼應此次爭議事件。對此，不少網友力挺，認為這次活動的爭議可能與工作簽和觀光簽的問題有關，即使活動有調整，但主辦方已全額退票，並贈送原本的贈品，因此不應過度批評。

▲「酷」在IG發文道歉。（圖／翻攝自IG／kudream）

根據網友分享的截圖畫面，「酷」在事前通知的email中即已提到，因為「遇到一些法規相關狀況」，所以不得不做出相關調整，並且已決定全額退票，原有的贈品也會如期提供，「希望大家能體諒我們的處境，因事出突然，我們不得不做出這樣的決定。」