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動物園停車費1小時60被嫌貴！Cheap轟「我看了三小」：捷運在門口

▲台北市木柵動物園是假日熱門休閒地點。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市木柵動物園是假日熱門休閒地點。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台北市立動物園近來陷入停車費爭議，不少家長認為動物園的停車費過高，一天的總消費可能破千元，對於一家四口的出遊成本形成壓力，國民黨台北市議員游淑慧也已發出書面質詢，要求動物園與捷運公司研議設立當日停車最高收費。不過，此提議卻讓網紅Cheap的傻眼直呼「捷運就在動物園門口，還在嫌不方便？過太爽是不是啊」。

Cheap今（30日）在臉書發文表示，議員口口聲聲說要方便，又不想多付錢，簡單說就是自私，「60元一點都不貴，師大夜市一小時150勒」，既然家長們能負擔得起車子，應該也能付得起幾百元的停車費，且若嫌60元太貴，隔壁走路10分鐘就有120元一次計次停車場，「要便宜就走而已啊」。

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Cheap進一步指出，民眾可以選擇搭捷運去動物園、自備午餐、不購買紀念品等方式節省開銷，沒錢有沒錢的玩法，不要買了紀念品再來嫌貴，「我看了三小，一家五口花1000$很多嗎？」

▲▼貓空纜車、貓纜、動物園站。（圖／資料照／台北市政府、北捷）

▲貓空纜車與捷運動物園站就在動物園門口。（圖／資料照）

Cheap感嘆，難怪台灣被笑「車本主義」，現在全世界都在減少私家車，鼓勵市民搭乘大眾交通工具，這樣才不會塞車也更環保，「而我們首都議員在鼓勵開車?? 且台北市欸，捷運就在動物園門口，還在嫌不方便? 過太爽是不是啊？」

回顧事件起因，游淑慧於臉書表示，台北市立動物園是親子必遊景點之一，普通票新台幣100元、優待票50元，算是CP值極高的親子旅遊景點。但前陣子民眾反應，動物園停車場一小時60元（地下停車場平日1小時10元，堤外停車場平日一次50元，假日均為1小時60元），去一次常常要停6-7小時，光停車費就要400元，負擔實在有點大。

對此，游淑慧發書面質詢，建議動物園與捷運公司研議，是否可能設定當日停車收費的最高收費，或是在園區消費折抵部分停車費？她也坦言，知道很多人覺得使用者付費，停不起車就去坐公車、捷運。但實務上，對有小孩的家庭來說開車，的確是比較方便的選擇，省去大包小包的困擾，小孩玩累了回程也能在車上睡覺。而去一趟動物園花費破千，更有將近一半是花在停車費上，的確會讓部分家長感到心有點痛。

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