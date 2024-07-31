再生能源轉型進度落後　風力、太陽能發電量「有上升但皆未達標」

▲我國能源結構發電規劃路徑。（圖／審計部提供）



記者杜冠霖／台北報導

審計部公布去年中央政府總決算報告，對於政府推動能源轉型政策執行情形，審計部報告指出，太陽光電建置容量已逐年上升，有助綠電推展，惟仍未達成整體預期目標，且差額逐年擴大，已運轉風場的發電效益同樣未如預期，離岸一期計畫建置21部機組，已在2021年底商轉併聯發電，但前年、去年年度可用率分別為83.68％及 85.88％，未達可行性報告預期（87.60％）與承商承諾（89％）的目標。

為提高能源多元自主發展及順應國際減碳趨勢，於民國105年宣布邁向2025非核家園目標推動新能源政策，規劃發展再生能源與擴大低碳天然氣使用，逐步降低燃煤發電比率，設定2025年燃氣、燃煤及再生能源發電占比分別達50％、30％及20％的目標。民國108年修正公布《電業法》，並重新規劃2025年能源發展目標為燃氣、燃煤、再生能源、其他（含燃油及抽蓄水力）及核能能源發電占比，分別為50％、27％、20％、2％及1％。

對於風電與光電推動情形，審計部指出，政府已修正公布《再生能源發展條例》，規範達一定規模之新、增、改建建物須設置太陽光電設備，有助擴大太陽光電裝置容量，惟主管機關尚未完成相關子法及配套措施修訂，或尚未就全國符合農地變更條件的區域建立列管清單，應督促研謀善策妥適處理，提升太陽光電設置成效。

報告指出，太陽光電建置容量已逐年上升，有助綠電推展，惟仍未達成整體預期目標，且差額逐年擴大，又部分案場尚乏推動案源或仍待精進，宜研謀善策妥處，俾達成能源轉型目標：政府為提升國內能源自主及因應全球暖化與傳統能，截至去年底止，太陽光電累計裝置容量為12,417.7MW，較目標量14,000MW仍短缺1,582.3MW，且差額有逐年擴大趨勢。

審計部也點出，經濟部等9個機關單位規劃辦理45項專案，計有14項設置成效未如預期，裝置容量也較預計減少1,524.2MW，其中有8項達成率未及4成；部分列管須於明年底完成的太陽光電案件，囿於審查時間冗長或尚未提出案場申請，仍有專案短缺推動案源。

另為達成2030年、2050年目標的太陽光電推動策略，有關盤點方法、指導方針、技術研發及法制作業等均尚未完備，恐影響光電設置目標的達成，截至去年底止，「漁電共生」專案已完工併網、施工及行政程序階段的裝置容量，較明年設定目標減少1,809.1MW，且部分可優先推動漁電共生專案區域的建置成效未如預期，另有部分漁電共生案場未具養殖事實等情事，經函請行政院督促研謀善策妥處，宜積極辦理跨部會協商，推動區位暨相關法令及配套措施，並強化與民眾溝通，提升太陽光電設置成效，達成能源轉型目標。

對於風力部分，報告也指出，經濟部持續推動離岸風力發電建置，有助企業取得穩定綠能電力，但有部分案場開發進度未如預期，或國產化項目未達目標，或離岸風場相關區域聯防機制尚未訂定。

另經濟部標準檢驗局成立「憑證中心」推動再生能源憑證運行及發展計畫，惟再生能源憑證核發、登錄、核准使用及追蹤查核等管理機制未臻周妥，應研謀改善。

審計部也指出，台電公司配合綠能政策辦理離岸風力發電計畫，而已運轉風場的發電效益未如預期，離岸一期計畫建置21部機組，已在2021年底商轉併聯發電，但前年、去年年度可用率分別為83.68％及 85.88％，未達可行性報告預期（87.60％）與承商承諾（89％）的目標。



