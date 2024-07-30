戶役政系統內網視同實體隔離　內政部：資訊安全無虞

▲內政部強調，戶役政系統內網視同實體隔離，資訊安全無虞，謝謝審計機關的示警與關切。（示意圖／pakutaso）



記者陳家祥／台北報導

審計部29日公布2023年度中央政府總決算審核結果。報告指出，全國各戶役政資訊系統工作站，有逾9成的作業系統為微軟公司（Microsoft ）已不再支援更新的版本，存有高風險安全漏洞。對此，內政部回應，戶役政系統內網視同實體隔離，資訊安全無虞，謝謝審計機關的示警與關切。

內政部表示，為防止戶役政系統終端主機作業系統在明年10月終止技術服務後遭駭客利用或攻擊，內政部早已規劃於今年底前完成內網所有終端主機作業系統更新作業，謝謝審計機關的示警與關切。

內政部進一步說明，戶役政系統工作站周邊設備繁多（如數位簽名板、拍攝式掃描器、人臉攝影機等），為避免作業系統更新過於頻繁恐導致該系統運作異常，影響民眾權益，故系統須經充分測試無虞，才統一釋出作業系統更新檔，供戶役政作業單位下載更新，預計於今年底前完成全國戶役政工作站更新。

最後，內政部強調，戶役政系統採多層次防禦機制、內外網隔離，同時導入防毒、資產管理、IP管理、政府組態基準(GCB)管理軟體，並針對全數戶役政工作站進行7*24小時監控，絕無藏有資安風險之處。