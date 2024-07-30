審計部揭進口蛋爭議　「計畫還沒核定」畜產會收到農業部LINE就採購

▲進口蛋爭議不斷。（圖／記者楊惠琪攝）



記者杜冠霖／台北報導

進口蛋議題爭議不斷，根據審計部29日最新決算報告揭露，農業部專案計畫還沒核定前，即通知畜產會辦理雞蛋進口採購作業，且於雙方權利義務不明狀態下，畜產會僅憑該部通知（LINE訊息或函文），即辦理1億5426萬顆雞蛋進口作業，並以自有資金先行墊付款項。

農業部為因應去年受氣候低溫、禽流感等因素影響，國內雞蛋產能降低供不應求，補助畜產會辦理「112年度雞蛋緊急調度計畫」及追加計畫，補助經費合計8億1801萬餘元，進口雞蛋填補國內市場供需缺口。經協調畜產會委託貿易商進口雞蛋及洽國外供應商、國內企業購買進口雞蛋，辦理採購、點交、付款、倉儲及調度事宜，並與加工業者交換國產雞蛋供給傳統通路，或以國內產地價格調度配售洗選、加工業者以穩定市場供需，進口價格與調度價格之價差，則由該部補助畜產會吸收。

審計部報告指出，專案進口雞蛋後續已發揮穩定產銷秩序等政策效益，惟執行過程政府與企業各自進口，存在進口數量不確定性之風險，又未能精準掌握國內雞蛋產能回升情勢，及受負面事件影響銷售，肇致5579萬餘顆庫存進口雞蛋過期，損及政府財務效能。且國產雞蛋生產資訊調查週期由每月修正為每週，已縮短時間落差，惟仍沿用傳統電話訪問方式調查，數據易失真且欠精準，影響產銷預警機制及調節措施功能之發揮。

另外，農業部補助畜產會辦理雞蛋緊急調度計畫，於補助計畫核定前即通知畜產會辦理採購，核與經費處理作業規定未合，且因經費補助比率未明確，肇致畜產會辦理冷凍液蛋、冷藏倉儲及加工作業等採購招標時，應否適用政府採購法欠缺準據。農業部考量雞蛋缺口急迫性，於「112年度雞蛋緊急調度計畫」核定前即通知畜產會辦理雞蛋進口採購作業，核與前揭經費處理作業規定未合。

報告也揭露，農業部、畜產會權利義務不明狀態下，畜產會僅憑該部通知（LINE訊息或函文），即辦理雞蛋進口作業，並以自有資金先行墊付款項，易生採購作業程序問題，如畜產會辦理冷凍液蛋、冷藏倉儲及加工作業等項目採購招標時，因計畫尚未核定，難以確認補助金額是否已達公告金額且占採購金額半數以上，致應否適用政府採購法欠缺準據，經函請農業部檢討改進。

審計部報告認為，畜產會接受農業部補助執行雞蛋緊急調度計畫採購進口雞蛋，採購及付款作業有欠周妥：中央政府各機關對民間團體及個人補（捐）助預算執行應注意事項第 6 點規定，各主管機關應對本機關及所屬機關辦理對民間團體及個人之補（捐）助業務，切實督導強化內部控制機制，以及加強執行成效考核。