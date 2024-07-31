森林驚見「枯瘦女」被鍊在樹上等死！　手寫字條曝：我老公做的

▲一名骨瘦如柴的婦女，竟被鍊在森林深處的樹上。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）發生駭人案件，在一片茂密的森林裡，竟有一名枯瘦乾癟的婦女，被鍊在樹上等死。她獲救後透過紙筆向警方供稱，是丈夫把自己丟在那裡。

《新德里電視台》等外媒報導，50歲的拉莉塔（Lalita Kayi）27日呼救時，被附近的牧羊人聽見而獲救。警方趕到後，把樹砍倒、破壞鎖頭，趕緊將她送往「果阿醫學院」（Goa Medical College）治療。

警官查萬（Amol Chavan）說，「我們發現她時，她嚴重脫水，似乎已經困在那裡至少48小時。不過，她似乎無法說話。」

American woman found chained to tree and left to die in India forest with chilling note https://t.co/8t66XP9Kp9 pic.twitter.com/t9kDl3YHU9 — New York Post (@nypost) July 30, 2024

雖然拉莉塔虛弱到無法言語，但還能夠使用紙筆溝通。根據字條，她被丈夫用鐵鍊拴在樹上，已經在森林裡「40天」沒吃東西，但也坦言自己罹患「極端精神疾病」。

警方透露，拉莉塔身上有精神疾病藥物、美國護照與過期的簽證。根據文件，她已經在印度生活10年，先前都與丈夫住在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）。

警方相信，拉莉塔確實罹患精神疾病，因此對其說法抱持保留態度。警官阿格拉瓦爾（Saurabh Agrawal）說，同仁已經針對拉莉塔的丈夫，展開可能的謀殺未遂調查，同時「核實她寫的紙條上的每一個說法和資訊。」