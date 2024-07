森林驚見「枯瘦女」被鍊在樹上等死！　手寫字條曝：我老公做的

▲一名骨瘦如柴的婦女,竟被鍊在森林深處的樹上。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)發生駭人案件,在一片茂密的森林裡,竟有一名枯瘦乾癟的婦女,被鍊在樹上等死。她獲救後透過紙筆向警方供稱,是丈夫把自己丟在那裡。

《新德里電視台》等外媒報導,50歲的拉莉塔(Lalita Kayi)27日呼救時,被附近的牧羊人聽見而獲救。警方趕到後,把樹砍倒、破壞鎖頭,趕緊將她送往「果阿醫學院」(Goa Medical College)治療。

警官查萬(Amol Chavan)說,「我們發現她時,她嚴重脫水,似乎已經困在那裡至少48小時。不過,她似乎無法說話。」

雖然拉莉塔虛弱到無法言語,但還能夠使用紙筆溝通。根據字條,她被丈夫用鐵鍊拴在樹上,已經在森林裡「40天」沒吃東西,但也坦言自己罹患「極端精神疾病」。

警方透露,拉莉塔身上有精神疾病藥物、美國護照與過期的簽證。根據文件,她已經在印度生活10年,先前都與丈夫住在泰米爾納德邦(Tamil Nadu)。

警方相信,拉莉塔確實罹患精神疾病,因此對其說法抱持保留態度。警官阿格拉瓦爾(Saurabh Agrawal)說,同仁已經針對拉莉塔的丈夫,展開可能的謀殺未遂調查,同時「核實她寫的紙條上的每一個說法和資訊。」

