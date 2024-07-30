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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

詐領租金補貼占溢領比例極低　國土署：將主動追回

▲▼信義區房市配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲國土管理署強調，租金補貼溢領多數為申請人資格變動所致，詐領比例極低且會主動追回。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

為減輕民眾租屋負擔，內政部國土管理署於2022年起開辦300億元擴大租金補貼，近來發現有民眾以偽造文書方式詐領補貼款項，目前移送司法機關調查之案件共22案，已有2案判刑確定。國土署強調，溢領租金補貼情形多是因資格條件變動所致，詐領占溢領比例約千分之8，詐領比例極低，因涉刑事責任，會追究及追回。

國土管理署表示，2022年起開辦300億元擴大租金補貼，協助民眾減輕居住負擔，截止7月底止受理逾80萬戶，已核定近59萬戶。其中，有超過5成是單身青年核定戶數、2成是新婚及育有未成年子女之家庭、3成是經濟弱勢及社會弱勢族群。

國土管理署表示，目前溢領租金補貼情形多因個人資格條件變動所致，態樣包含繼承、購屋或受贈、婚後配偶持有房屋、租約提前終止、申請人死亡等不同樣態，經本署調取資料確認比對，皆已通知申請人繳回溢領款項。

此外，若是透過偽造文書簽訂不實租約詐領補貼之案件，因涉及刑事責任，本署會另予追究及追回。目前移送司法及警察機關調查辦理為22案，其中2案經法院判決確定，嫌犯事後皆坦承犯罪，並於調解庭與國土管理署達成協議，償還詐領之租金補貼。國土署強調，詐領佔溢領比例約千分之8，詐領比例極低。

針對社會住宅興辦進度部分，國土署進一步說明，截至今年6月底，全國直接興建戶數達10萬3838戶（86.5%），中央已興辦5萬5168戶（53.1%），地方興辦4萬8670戶（46.9%），分布全國22縣市。

國土署強調，目前也持續擴大盤點各部會國公有土地，運用低度利用、老舊機關廳舍、退場學校校地來合作興建社宅，以多元方式取得社會住宅用地，並以小造鎮概念讓新開發地區發展成多元機能、全齡服務的社會住宅園區，貼近民眾日常生活及居住需求。

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