22例冒名詐領租金補貼遭逮！　國土署提醒勿以身試法

▲國土署表示，300億擴大租金補貼開辦以來，有22例冒名詐領詐領租金補貼案遭移送，提醒勿以身試法。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

為減輕民眾租屋負擔，內政部國土管理署於2022年起開辦300億元擴大租金補貼，近來發現有少數民眾透過偽造文書簽訂不實租約來申請租金補貼，詐領補貼款項，這些行為不但違背政府欲協助租屋族群的美意，更直接觸犯刑法。目前已移送司法及警察機關調查之案件共計22案，且目前已有2案經法院判刑確定。

國土管理署表示，對於租賃契約有虛偽或不實之情事，都會追究相關刑事責任，民眾如無租賃事實，切勿以身試法。根據相關統計顯示，300億元擴大租金補貼開辦至今，已移送司法及警察機關調查之案件共計22案，且目前已有2案經法院判刑確定，已判決的案件為假冒他人名義簽訂租約並提出申請租金補貼，地方政府與中央共同合作發現異常主動移交政風單位，經確認後移送警察機關調查，後分別經地檢署提起公訴及法院判刑。嫌犯事後皆坦承犯罪，並於調解庭與國土管理署達成協議，償還詐領之租金補貼。

國土管理署強調，將進一步加強監管和審核機制，確保資源優先運用於真正有需要的民眾。積極打詐是政府維護社會穩定和公平正義的重要目標，對於詐領行為，政府將採取司法途徑追究相應法律責任，並追回非正當取得的租金補貼款項。最後，國土管理署也呼籲民眾若有發現疑似詐領租金補貼的行為，可向警察機關或國土管理署提出檢舉，共同努力打造公平正義的租屋環境。