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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

強化基礎設施自主防災韌性　劉世芳：目標明年底前全國防災士5萬人

▲▼劉世芳於中央聯合辦公大樓防災士培訓致詞照。（圖／內政部提供）

▲劉世芳於中央聯合辦公大樓防災士培訓致詞。（圖／內政部提供）

記者皮心瑀／台北報導

為強化防災士的運用及持續推廣防災士培訓，內政部長劉世芳29日主持「113年度中央聯合辦公大樓防災士培訓」開訓典禮時表示，內政部肩負「領頭羊」防災責任，未來將繼續與民間團體、學校、機構合作，擴大推廣防災士，鼓勵全民成為自主防救災的種子，達成114年底前全國防災士總人數達5萬人目標。

劉世芳說，考量中央聯合辦公大樓共進駐11個中央部會機關，均為行政院重要業務推動機關，為精進機關同仁防災資訊，內政部自107年起推動「災害防救深耕第3期計畫」，開啟防災士培訓認證制度、韌性社區及公所區域治理等新興防災課題，這次主要以中央聯合辦公大樓南北棟進駐機關同仁為培訓對象，

劉世芳指出，內政部透過「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」補助地方所需經費，並偕同各縣市總計18個培訓機構共同合作辦理防災士培訓，課程除一般(社區型)防災士、多元(水利、土石流)防災士外，也包含像是交通運輸業、學校、醫療院所及大賣場等人員參與。截至今(113)年6月30日止，計有2萬8,438人完成防災士合格認證，建立防災士師資資料庫基本及種子師資總計1,210人。

劉世芳說明，台灣經歷颱風、地震等天然災害或氣爆等天災人禍，為因應大規模災害情境，定期訓練公務機關同仁應平時加強防災意識，強化關鍵基礎設施持續營運能力，提升防衛能量及耐災韌性，有效減少各類災害造成的損失。

劉世芳進一步說明，內政部今年規劃自7月29日起至8月21日止辦理防災士培訓4梯次培訓400人，課程包含基本自救救人的概念及能力外，也歸納平時協助防災整備工作，以及災害如發生時，在第一時間取得政府防災預警訊息，幫助周遭民眾緊急應變等作業。未來內政部也會加強宣導「防災士」觀念，讓全民自主提升防災意識落實扎根。

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