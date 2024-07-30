宜蘭半世紀老店「味芳海鮮園」8／15熄燈！老闆不捨曝原因

▲宜蘭知名老字號餐廳「味芳海鮮園」傳出8月15日結束營業。（圖／楊先生提供）

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣羅東鎮知名餐廳「味芳海鮮園」（俗稱味芳餐廳），經營半世紀後傳出將於8月15日結束營業的消息。據了解，味芳餐廳是過去羅東林場繁榮發展時，仕紳與木材商招待貴賓的首選，如今的停業消息一出，讓許多在地民眾與老饕都相當不捨。對此，業者也揭露了停業原因。

味芳海鮮園以其超厚生魚片以及宜蘭特色小吃，如糕渣、芋頭酥、西魯肉等，每到用餐時間，餐廳總是座無缺席，受到大眾的喜愛。許多在地人表示，味芳餐廳是他們的美好回憶，而隨著店家決定結束營業，不少網友也紛紛感嘆「記憶中的好味道」、「再也品嘗不到好吃的古早味」，有些人甚至決定在熄燈前趕快再品嘗一次味芳的美食，而這些回憶也將隨著餐廳的關門而永存。

對此，味芳餐廳老闆透露，由於年紀大了且找不到人接班，只能選擇停業，餐廳只營業到8月15日，退休後將在家休息，並對一直以來支持他的顧客表示感謝。在此之前，網路上也有消息傳出，老闆因年事已高，必須做出這個難捨的決定。

事實上，除了味芳海鮮園外，另一間宜蘭市開業已有73年歷史的「城隍早餐」也因為老闆身體出現狀況，在本月11日打烊，不免讓人憂心，宜蘭的老店是否將面臨一波熄燈潮。