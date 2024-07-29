明仁分會長自封少年董！暴力討債宜蘭別墅落網　PP錶+600萬全扣了

記者黃宥寧／台北報導

知名饒舌團體頑童MJ116用直白歌詞，唱出《少年董》一無所有到致富奮鬥史，豈料，竹聯幫仁堂明仁會宜蘭地區分會長陳姓男子自稱「少年董」與其手下共12人，透過博弈平台招攬在地居民，提供資金借貸等，再以強暴、脅迫等非法手段，逼迫欠債者簽下本票等，被害人嚇壞報警，刑事局出動陸續逮人，依組織等罪移送宜蘭地檢署偵辦。

▲竹聯幫仁堂明仁會宜蘭地區分會長陳姓男子揪小弟暴力討債，還自稱「少年董」，遭刑事局逮捕移送。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方發現竹聯幫仁堂明仁會宜蘭地區分會長陳男（32歲）吸收當地滋事份子游姓男子擔任幹部，並招攬在地居民參與卡利娛樂城博弈平台，提供資金借貸服務，但被害人「賭越多輸越多」積欠龐大債務無力償還，陳男就指揮手下，採取暴力手段逼迫被害人簽署本票，並以強暴、脅迫、私行拘禁、毀損及侵入住宅等非法手段恐嚇被害人及其家人，造成被害人身心俱疲、生活陷入恐懼與不安，張姓等4名被害人向警方報案，累計財物損失超過新台幣1千萬元。

▲張男以暴力脅迫方式指揮手下討債。（圖／記者黃宥寧翻攝）

刑事局經宜蘭地檢署檢察官張學翰指揮，從今年1月至6月追查相關金流，掌握陳男等9人住處及據點，日前宜蘭縣、北市、新北等地展開搜拘行動，查獲包括陳男等12名嫌犯，年齡範圍從19歲到44歲不等，並查扣贓款現金610萬元、要價168萬AP名牌手錶1支、空氣槍1支、塑膠子彈1罐、西瓜刀1支、球棒5支、冥紙1疊、帳戶4本、GPS追蹤器2個及手機12支等贓證物。

全案經檢察官複訊後，主嫌陳男諭令新台幣20萬元具保並限制出境，其餘共犯以新台幣3萬至15萬元不等具保候傳。

刑事局呼籲民眾提高警覺，避免落入黑幫集團的陷阱，導致受騙鉅款並遭受暴力恐嚇取財，危及自身及家人的安全，如有任何疑問，可隨時聯繫各地警察單位諮詢，刑事局將持續查緝黑幫暴力討債集團，以維護民眾生命與財產安全。