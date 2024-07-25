受凱米颱風影響全國科展調整日程　教育局為選手留下美好回憶

▲受凱米颱風影響全國科展調整日，26日全力完成評審作業 27、28日續辦「得獎直播」及「博覽會活動」 為選手留下美好回憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受到凱米颱風侵襲影響，台南市政府宣布24日、25日連2日停班停課，第64屆全國科展在22日盛大開幕，23日進行「科學教育博覽會」、「科學之旅」及「與大師有約」後，被迫停止後續的活動日程。

主辦單位國立台灣科學教育館於24日晚間公告，確定評審活動將於26日(星期五)全日辦理完畢，身為承辦單位的教育局終於能鬆一口氣，台南市長黃偉哲也感謝中央長官、各縣市政府、協力廠商及各工作組學校共同合作，接下來教育局將全力協助科教館完成評審工作，也將於27日至28日完成「得獎直播」及「博覽會」等活動，把台南最好的一面再次呈現給大家。

市長黃偉哲表示，台南市睽違9年再度辦理全國科展，希望在最好的場地辦活動，因此首度包下國際級的展覽館全部空間舉行全國科展，分成競賽區、博覽會、典禮區、選手休息區及戶外展區等。此次很可惜受到颱風侵襲，所準備的各項活動需配合大會整體日程及師生食宿安排等因素進行調整，因此「科展指導教師工作坊」、「科展之夜」、「頒獎典禮」都被迫取消，要感謝全國各縣市指導教師與參展同學的諒解，也希望大家能利用2天假期持續練習，把最好的表現呈現在評審面前。

教育局鄭新輝局長表示，連續2日與國立台灣科學教育館溝通訂定應變措施，已確定於26日(星期五)上午8時30分到下午2時40分辦理評審工作，相關評審梯次、時間及方式皆已於24日晚間協助公布於第64屆全國科展網站(https://nphssf64.tn.edu.tw/Module/Bulletin/Detail.php?ID=37)及全國科展臉書粉絲專頁。

鄭局長說，多項精彩活動雖已籌劃很久，但緊接活動日程有限，須有所取捨，原訂科展之夜的餐點，已協調廠商於26日上午10時30分起發送給參賽師生；已準備的摸彩禮品，也會改在27日下午由主辦單位公開抽獎，獎品會直接寄送給獲獎的參賽學生。此外，科學博覽會在27日、28日恢復辦理，並補助偏鄉學生選擇參加各梯次的參訪活動。

教育局表示，為辦理本屆展覽會共邀集全市27校學校共同承辦，也動員超過1,000名人力協助，看到全國科展的臉書粉絲專頁下有老師留言打氣，工作伙伴們都倍感溫暖，讓團隊士氣提升不少。

目前根據中央氣象署的最新預報，凱米颱風中心雖在25日凌晨4時20分於桃園新屋附近出海，但颱風帶來的西南氣流水氣仍將帶來豪大雨，籲請參加全國科展的師生注意安全，後續如有須提醒事項，也會在全國科展網站及臉書粉絲頁公告，請大家密切留意。