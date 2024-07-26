「空氣標案」騙6500萬　林姿妙親信落跑被逮...貪污重判12年

▲▼林姿妙「親信」宜縣公共造產專員許智信，詐騙高達6,500萬元，宜蘭地院判12年褫奪公權5年。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣府公共造產基金專員許智信，因涉嫌違反貪污治罪條例，宜蘭地院今（26日）一審宣判，許被判處有期徒刑12年，並褫奪公權5年。宜蘭縣長林姿妙上任後，許智信是擔任宜蘭市「跑攤」主要負責人，法院認定，許在2022年6月至2023年9月間，藉職務之便，向17名被害人收取款項，總計詐騙金額高達6,500萬元。

許智信常替縣長林姿妙「跑攤」，被視為林的重要親信。判決書指出，擔任宜縣府公共造產基金僱用業務員、管理員、專員，並負責了解公共造產對地方造成影響之民情即時回報，許智信在2022年6月至2023年9月26日間，聲稱有未公開的政府採購標案可投資，向17名被害人收取款項，總計詐騙金額高達6,500萬元。

許智信自2023年9月28日起無故曠職，17名被害人找不到許，於是報警處理，許智信詐騙惡行才曝光，並在宜蘭當地成為熱門話題。

法官認定許智信犯行明確，依10個貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，7個欺取財罪，合併判處他有期徒刑12年，褫奪公權5年。

法官痛斥許智信，為填補在外所欠巨額債務，已無還款能力，恣意利用職務上機會之便，訛稱有政府採購標案可投資獲利，或佯稱有一般投資案可獲利，以此方式詐取鉅款，嚴重破壞國家典章，敗壞公務人員形象至鉅，且犯後仍矢口否認具有公務員身分，未能全部坦承犯行之犯後態度，因此將他重判。