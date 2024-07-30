兼顧文化保存與傳承　4大特色！太巴塱青年會所獲卓越建設獎

▲▼太巴塱傳統青年會所與祭祀廣場榮獲2024年國家卓越建設獎殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚任內重視文化保存與傳承，積極推動部落的成長，其中太巴塱傳統青年會所與祭祀廣場的建設更是備受肯定，近期榮獲2024年國家卓越建設獎殊榮。這不僅是部落的榮耀，也代表了台灣建築業在永續發展與文化保存方面的卓越成就。

花蓮縣長徐榛蔚表示，太巴塱部落的Soraratan傳統會所是由花蓮縣政府與部落青年共同推動的文化發展重大建設。該建築以太巴塱祭祀廣場為中心，以創造美學新環境、活化傳統文化聚落、永續綠建築、空間活化再利用等四大特色，打造出兼具文化傳承與現代美學的公共建築。

設計者潘天壹建築師說明，該作品以合院聚落式為設計手法，採水平增建手法增加需求空間，減少部落社區天際線之衝擊。地面層以流通的概念配置，引入部落社區居民使用，活化既有空間。基地內原有廣場、草地、停車場等開放空間維持流通，接合本案院落式設計之聚落，成為場域新亮點。

在建築方面，以輕量體木構造大跨距手法，大幅增加半戶外之開放空間，提供部落社區居民使用。高穿透性之建築空間，以開放性、半圍封感回應「院落」之意象，促進部落與社區之間的交流。輕量木構造打造公共平台空間以支應彈性靈活可調整之生活空間配置方式，可日後彈性擴充調整隔間單元，支應不同活動空間需求。經過數個月的材料採集工作，部落年齡階層齊心協力，共同參與了傳統會所的建造過程。最終，太巴塱部落的太巴塱青年會所與祭祀廣場不僅成功修復了部落的文化符號，更榮獲2024年國家卓越建設獎的殊榮。

▲以合院聚落式為設計手法，採水平增建手法增加需求空間，減少部落社區天際線之衝擊。

2024年國家卓越建設獎頒獎典禮於日前圓滿落幕，雲集了不動產業界的翹楚，主辦單位中華民國不動產協進會暨世界不動產聯盟台灣分會理事長張麗莉在致詞中表示，此獎項已邁入第19個年頭，參賽件數逐年增加，顯示其地位備受重視。她特別感謝所有得獎者的付出與努力，讓得獎作品成為當代建設案例的典範。

花蓮縣政府原住民行政處部落經建科長黃武道（太魯閣族）表示，太巴塱部落的Soraratan傳統會所不僅榮獲國家卓越建設獎，更成為部落文化傳承的重要基地。部落青年通過參與茅草採集和建造過程，深入學習和體驗了部落的傳統工藝技術，增強了對自身文化的認同感和自豪感。同時，這座充滿文化特色的建築也成為了部落的新地標，吸引更多遊客前來參觀，帶動了當地的文化旅遊發展，為部落創造了新的經濟機會。

太巴塱青年會所與祭祀廣場的獲獎，不僅是部落文化保存與傳承的成果，也是花蓮縣政府在永續發展和文化保護方面的重要里程碑，這座融合了傳統與現代元素的建築，不僅彰顯了部落的獨特魅力，也成為了建築美學的典範。

