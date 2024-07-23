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讓學校建築成為師生與大自然互動載體　台南5校工程榮獲國家卓越建設獎

▲2024國家卓越建設獎評選結果揭曉，台南市立人國小、層林國小、新市幼兒園、新光國小及小新國小等5所完工校舍皆全數獲獎，總計囊括1座卓越獎、3座金質獎和1座優質獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024國家卓越建設獎評選結果揭曉，台南市立人國小、層林國小、新市幼兒園、新光國小及小新國小等5所完工校舍皆全數獲獎，總計囊括1座卓越獎、3座金質獎和1座優質獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024國家卓越建設獎評選結果揭曉，台南市校園建設有成，獲得肯定，今年參賽的市立人國小、層林國小、新市幼兒園、新光國小及小新國小等5所完工校舍皆全數獲獎，總計囊括1座卓越獎、3座金質獎和1座優質獎。

▲2024國家卓越建設獎評選結果揭曉，台南市立人國小、層林國小、新市幼兒園、新光國小及小新國小等5所完工校舍皆全數獲獎，總計囊括1座卓越獎、3座金質獎和1座優質獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，肯定學校在建築規劃設計施工的用心，期許所有的校舍施工團隊持續精進，能結合學校願景、社區文化及聯合國永續發展目標(SDGs)，構建有特色、重安全、能防災、具節能的永續校園。

▲2024國家卓越建設獎評選結果揭曉，台南市立人國小、層林國小、新市幼兒園、新光國小及小新國小等5所完工校舍皆全數獲獎，總計囊括1座卓越獎、3座金質獎和1座優質獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，此次得獎的5所學校頗具亮點，體現學校建築成為師生與大自然互動載體的精神。其中立人國小的新建幼兒園由徐岩奇建築師設計、聯福營造承造，榮獲最佳規劃設計卓越獎。尤其幼兒園鄰近校內古蹟忠孝樓，以歷史對話為主軸，橘紅色的屋頂與忠孝樓呼應，入口門廊融入古蹟大門意象，創造自然樸實、現代且安全的幼兒環境，展現歷史傳承及永續理念。

▲2024國家卓越建設獎評選結果揭曉，台南市立人國小、層林國小、新市幼兒園、新光國小及小新國小等5所完工校舍皆全數獲獎，總計囊括1座卓越獎、3座金質獎和1座優質獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

層林國小重建工程由許家碩建築師設計、允誠營造承造，獲得最佳規劃設計類金質獎。校舍外觀的山牆造型屋頂，結合排水道設計，達到保水效果；外牆色彩參考西拉雅的服飾，兼具生態、友善及文化承襲。

▲2024國家卓越建設獎評選結果揭曉，台南市立人國小、層林國小、新市幼兒園、新光國小及小新國小等5所完工校舍皆全數獲獎，總計囊括1座卓越獎、3座金質獎和1座優質獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新市幼兒園由解構聯合建築師設計、繁華工程承造，榮獲最佳規劃設計類優質獎。園舍設計強調友善環境及生態保護，內部大面積開放空間採用低熱傳透係數屋頂，減少耗能，同時兼顧遮陽與自然通風，實踐建築與自然的永續對話。

▲2024國家卓越建設獎評選結果揭曉，台南市立人國小、層林國小、新市幼兒園、新光國小及小新國小等5所完工校舍皆全數獲獎，總計囊括1座卓越獎、3座金質獎和1座優質獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新光國小重建工程由郭書勝建築師設計、山華行營造承造，獲得最佳環境文化類金質獎。校舍外觀融入關廟在地綠竹元素，樓梯圍牆彩繪立體藝術，將美感教育融入日常生活，讓學生體會藝術與社會、歷史與文化的互動。

▲2024國家卓越建設獎評選結果揭曉，台南市立人國小、層林國小、新市幼兒園、新光國小及小新國小等5所完工校舍皆全數獲獎，總計囊括1座卓越獎、3座金質獎和1座優質獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024國家卓越建設獎評選結果揭曉，台南市立人國小、層林國小、新市幼兒園、新光國小及小新國小等5所完工校舍皆全數獲獎，總計囊括1座卓越獎、3座金質獎和1座優質獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

小新國小由解構聯合建築師設計、偕展營造承造，同樣獲得最佳環境文化類金質獎。校園規劃強調在地化，將當地人文特色及周邊社區建築風格融入校舍設計，外觀色彩活潑清新，校園景觀中庭提供多功能使用，兼具社區文化教育功能。

▲2024國家卓越建設獎評選結果揭曉，台南市立人國小、層林國小、新市幼兒園、新光國小及小新國小等5所完工校舍皆全數獲獎，總計囊括1座卓越獎、3座金質獎和1座優質獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，上述這些得獎殊榮，肯定5所學校同仁在規劃設計及施工的努力，展示市政建設的成果。台南市政府未來將繼續致力於創造更多具文化特色和永續發展理念的校園，讓學童在安全、健康、低碳的環境中快樂成長。

▲2024國家卓越建設獎評選結果揭曉，台南市立人國小、層林國小、新市幼兒園、新光國小及小新國小等5所完工校舍皆全數獲獎，總計囊括1座卓越獎、3座金質獎和1座優質獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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