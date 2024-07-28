2024大內酪梨節產業文化活動　「幸福哈酪」熱鬧登場！

▲2024大內酪梨節產業文化活動-「幸福哈酪」，28日在大內青果市場熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024大內酪梨節產業文化活動-「幸福哈酪」，28日在大內青果市場熱鬧登場，活動由二溪國小的舞獅表演揭開序幕，並有大內健康快樂室內合唱團、薩克斯風演奏及樂活打擊等精彩節目輪番上演，活動中還舉行了父親節表揚儀式，為現場增添了許多溫馨氛圍。





市長黃偉哲表示，酪梨含有豐富的植物性脂肪、蛋白質、礦物質及維他命，營養價值極高，被譽為「幸福果」。酪梨可用來製作沙拉、甜點、飲品及各種佳餚。今天的活動特別邀請蔡季芳老師Live秀，教大家製作健康美味的酪梨料理，並與民眾近距離互動，藉此推廣酪梨產品及產業文化。大內區還擁有南瀛天文館、龍貓車站、走馬瀨農場、彩蝶山等景點，歡迎大家來此輕旅行，深入了解大內的在地文化，體驗其獨特魅力。

農業局長李建裕指出，台南市酪梨種植面積約682公頃，占全台33％，面積及產量均為全國第一。其中大內區為台南市主要產區，種植面積約265公頃，占台南的38.9％，是全國種植面積最大的地區，有「酪梨之鄉」的美譽。活動現場有在地小農販售的優質農特產品，並限量推出「美味優來酪」限定酪梨優格甜點，現正值酪梨產季，歡迎大家來選購當地的農特產品。

農業局表示，活動現場設有闖關遊戲、酪梨輕食DIY體驗及可樂免費送等多項好康。此外，大內區衛生所也提供疫苗接種服務，以寓教於樂的方式與民眾同樂。另即日起至8月25日止在大內青果市場消費農產品每滿100元即送購買證1張，憑購買證可至南瀛天文館購買天文館星象劇場的優惠電影票。