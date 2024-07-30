翁柏宗延任代理NCC主委　行政院：依法代理主委職務非指定

▲通傳會副主委翁柏宗將代理主委職務。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院30日發函國家通訊傳播委員會（NCC），自8月1日起由副主委翁柏宗延任並代理主委職務。對此，行政院發言人陳世凱說明，立法院雖在7月16日三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文修正案，但遲至29日下午才將咨文送至總統府；考量法律之公布原已需作業時間，且在新法公布生效前維護NCC正常運作，依法暫由延任的翁柏宗副主委代理主委職務。

NCC目前7名現任委員，其中的主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲將於7月31日任期屆滿，而前行政院長陳建仁已在4月底時提名翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉4人為新任委員名單，送到立法院審議，但人事同意權案遭在野黨封殺，尚未列入院會報告事項。

行政院發言人陳世凱30日表示，「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正案雖於7月16日由立法院三讀通過，但經瞭解，立法院遲至29日下午4點30分左右，才將咨文送至總統府。

政院指出，考量法律之公布原已需作業時間，而現任主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁與林麗雲等4人任期即將於本月31日屆滿；在新法未及公布生效與施行前，為維護國家通訊傳播委員會正常運作，且現任主委陳耀祥又因學校借調期間已屆滿須行歸建，以致主委將有出缺之情事，爰依現行「國家通訊傳播委員會組織法」第4條及第5條前段規定，於新法公布及施行前，暫由延任之翁柏宗副主委依法代理主委之職務。

陳世凱強調，翁柏宗副主委代理主委之相關程序皆係依法辦理，媒體報導所謂「無視組織法刪延任條款」云云，似未掌握法規公告生效以及施行等程序尚未完備等情。

此外，陳世凱說，翁柏宗副主委是「依法」代理主任委員一職，報導稱「行政院⋯『指定』現任副主委翁柏宗擔任代理主委」等語，或於法規適用上有所誤解，特此說明。