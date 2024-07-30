　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁柏宗延任代理NCC主委　行政院：依法代理主委職務非指定

▲▼通傳會副主委翁柏宗出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲通傳會副主委翁柏宗將代理主委職務。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院30日發函國家通訊傳播委員會（NCC），自8月1日起由副主委翁柏宗延任並代理主委職務。對此，行政院發言人陳世凱說明，立法院雖在7月16日三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文修正案，但遲至29日下午才將咨文送至總統府；考量法律之公布原已需作業時間，且在新法公布生效前維護NCC正常運作，依法暫由延任的翁柏宗副主委代理主委職務。

NCC目前7名現任委員，其中的主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲將於7月31日任期屆滿，而前行政院長陳建仁已在4月底時提名翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉4人為新任委員名單，送到立法院審議，但人事同意權案遭在野黨封殺，尚未列入院會報告事項。

行政院發言人陳世凱30日表示，「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正案雖於7月16日由立法院三讀通過，但經瞭解，立法院遲至29日下午4點30分左右，才將咨文送至總統府。

政院指出，考量法律之公布原已需作業時間，而現任主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁與林麗雲等4人任期即將於本月31日屆滿；在新法未及公布生效與施行前，為維護國家通訊傳播委員會正常運作，且現任主委陳耀祥又因學校借調期間已屆滿須行歸建，以致主委將有出缺之情事，爰依現行「國家通訊傳播委員會組織法」第4條及第5條前段規定，於新法公布及施行前，暫由延任之翁柏宗副主委依法代理主委之職務。

陳世凱強調，翁柏宗副主委代理主委之相關程序皆係依法辦理，媒體報導所謂「無視組織法刪延任條款」云云，似未掌握法規公告生效以及施行等程序尚未完備等情。

此外，陳世凱說，翁柏宗副主委是「依法」代理主任委員一職，報導稱「行政院⋯『指定』現任副主委翁柏宗擔任代理主委」等語，或於法規適用上有所誤解，特此說明。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／15縣市豪大雨特報！最新警戒範圍曝
快訊／「拳擊甜心」黃筱雯惜敗！　巴黎奧運飲恨無緣8強
雞排妹向整形診所求償150萬　敗訴確定
快訊／戴宇軒射箭個人賽首戰6比0完封對手　挺進32強
中風男命喪北斗惡火　嫂嫂哀慟認屍
凱米停電他外出充手機！　遭落石爆頭慘死
台達電高管淪間諜！偷1.6億機密跳槽大陸
陸委會宣布「翻船案」圓滿落幕　家屬對遇難者溺亡沒有意見
快訊／國家警報響了！雷雨狂轟6縣市　1地暴雨告警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院指定翁柏宗任NCC代理主委　藍委怒：不尊重立法院

翁柏宗延任代理NCC主委　行政院：依法代理主委職務非指定

台灣正式加入IPAC　范雲、陳昭姿列共同主席

審計部揭進口蛋爭議　「計畫還沒核定」畜產會收到農業部LINE就採購

陸委會證實「翻船案」有給撫慰金　來源是「不具名的熱心人士」

柯文哲脫口京華城案「對啦圖利！但哪裡違法」　綠批玩文字遊戲

曝高虹安擁千萬「存款明細」　卓冠廷：這樣需要柯文哲接濟？

柯文哲自爆圖利「哪裡不合法？」　民進黨：卡提諾法學派宇宙大發現

人總「部會首長AI共識營」　賴清德揭邁向智慧國家三大步驟

柯文哲談京華城脫口「圖利但哪不合法」　游淑慧轟：法盲主席

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

政院指定翁柏宗任NCC代理主委　藍委怒：不尊重立法院

翁柏宗延任代理NCC主委　行政院：依法代理主委職務非指定

台灣正式加入IPAC　范雲、陳昭姿列共同主席

審計部揭進口蛋爭議　「計畫還沒核定」畜產會收到農業部LINE就採購

陸委會證實「翻船案」有給撫慰金　來源是「不具名的熱心人士」

柯文哲脫口京華城案「對啦圖利！但哪裡違法」　綠批玩文字遊戲

曝高虹安擁千萬「存款明細」　卓冠廷：這樣需要柯文哲接濟？

柯文哲自爆圖利「哪裡不合法？」　民進黨：卡提諾法學派宇宙大發現

人總「部會首長AI共識營」　賴清德揭邁向智慧國家三大步驟

柯文哲談京華城脫口「圖利但哪不合法」　游淑慧轟：法盲主席

百人參與百年鹽田復原行動　守護永續台南

蕭秉治登大巨蛋開唱　「特製超閃球衣」藏小巧思

「台灣蝶王」王冠閎勇闖200蝶準決賽！教練期盼「放開游」

政院指定翁柏宗任NCC代理主委　藍委怒：不尊重立法院

廟口野台巴黎重現！文化奧運台灣館開幕3天破萬人次　演出洋蔥齊發

凱米侵台前夕縱走「南二段」3登山客失聯8天　最新搜救進度曝

新買變頻冷氣「開25度卻不涼」　致命傷曝光！台電示警：超耗電

兼顧文化保存與傳承　4大特色！太巴塱青年會所獲卓越建設獎

貴州水族「村馬」更熱血！　8萬人嗨看比村BA還熱鬧

台股波動加劇「獲利機會在哪？」　專家：下半年分批布局成訣竅

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

政治熱門新聞

南部淹水被酸　Wecare高雄：國民黨貢獻了什麼？

未來5年政府財政入不敷出　普發6000現金遭批買票

凱米淹高雄！陳其邁被罵爆　逆風相挺3真相曝光

高虹安剩認罪、繳回一條路？　黃暐瀚揭4前例：否則七年以上刑度

租屋補貼簡化程序卻被「假住戶」詐、溢領　破億金額還未追回

柯談京華城案：圖利但哪不合法？

快訊／陸漁船翻覆案協商　兩岸達成共識

柯文哲批內政部停高虹安薪水太刻意

打詐越打越多！去年詐騙4萬件、財損88億6年新高　投資詐騙破3成

竹市府內閣第8人請辭！都發處長翁義芳轉任市政顧問

多圖／「總統級宅女」蔡英文出寫真　口咬護照、川普熱線經典再現

Kolas稱隨扈因藥物傳訊示愛！名醫也好奇

黃捷自爆「不是英雄不會被討論」鄉親大讚！　媒體人：真的急了

國防大學5教授退伍申請遭延宕　林岱樺要求：明中午前核定退伍令

更多熱門

相關新聞

人總「部會首長AI共識營」　賴清德揭邁向智慧國家三大步驟

人總「部會首長AI共識營」　賴清德揭邁向智慧國家三大步驟

行政院人事行政總處30日下午舉行「部會首長AI共識營」內部訓練。總統賴清德出席致詞時指出，全面性人工智慧時代已經來臨，政府應團結一致，打造台灣成為智慧國家，並提出三大步驟：優先打造智慧生活、建立人工智慧發展的環境以及科技民主、科技人權，人工智慧除了好處外也會帶來負作用，避免負作用產生就是政府的責任。

公視宣傳「罷免謝國樑」 ？　許智傑2建議避捲政治紛爭

公視宣傳「罷免謝國樑」 ？　許智傑2建議避捲政治紛爭

鄭麗君南投勘災　東埔居民代表當面陳情

鄭麗君南投勘災　東埔居民代表當面陳情

台鐵員工冒生命危險搶修　「危險津貼不到警察一半」

台鐵員工冒生命危險搶修　「危險津貼不到警察一半」

凱米襲台致重災！死亡慰問金80萬　卓榮泰指示優先復原公共工程

凱米襲台致重災！死亡慰問金80萬　卓榮泰指示優先復原公共工程

關鍵字：

行政院NCC通傳會陳世凱翁柏宗

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

台北超商寶可夢機台大撤場

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面