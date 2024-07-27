與天搏路！台鐵員工冒生命危險搶修　「危險津貼不到警察一半」

▲台鐵工務人員在天候不穩定狀態下仍得冒著危險巡查和搶修鐵路。（資料圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風重創台鐵，工務人員颱風天巡查遇山崩險被活埋，花蓮震後參與大小災情搶修的台鐵員工、台鐵企業工會花蓮分會勞資代表林育弘指出，台鐵道班人員低薪，薪水比郵局少萬元外，燃燒生命的工作危險津貼每月3千元，相較警察人員7千多元起跳，天差地別，盼政府檢討台鐵低薪結構和津貼。

林育弘指出，鐵路工務為重勞力工作，除與快速通過的火車為伍外，每天領著少少的津貼上夜班卻傷身體，大部分軌道環境為石碴路基，維修軌道設備時往往揚起大量粉塵，鋼軌1米重達50到60公斤，壓斷手腳都是有可能的事，所使用機工具重量都不是很輕，這種用燃燒生命做的工作，居然工資與日班工資相差不遠，危險津貼相較警方根本天差地遠，夜點費也比經濟部國營企業、警消、桃園捷運等行業都還低。

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根據規定，警勤加給以警察人員為例，依等級不同從7760元到9700元不等，刑事人員為15520元，而台鐵每天與火車為伍、與天災搏命的道班人員危險津貼僅3000元。

林育弘表示，台鐵工務道班人員在現場工作，不論風吹日晒雨淋皆要上路線工作，雖然鐵路線場工作人員較常夜間施工，但晚上還是有許多危險因子，例如包商的車、工務和電力工程車、或一階段封鎖上路線施作、另一條正線有常速運轉車輛等狀況，道班人員每天和時速130公里的火車擦肩工作，危險加給只有少少的3000元，警察的工作也是高風險，但鐵路現場人員天天與高速通過火車為伍，卻沒有得到相應危險津貼，實在是諷刺。

▲台鐵道路中斷，面臨通車壓力，員工得趕到現場搶修。（資料示意圖／讀者提供）

另夜點費部分，林育弘指出，台鐵雖有夜點費，但一個晚上只有120元，不但比經濟部所屬單位少，內政部公布的「警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」，一個小時補貼100元，桃園捷運則將夜點費增加至一晚470元，比對下來，台鐵矮人一截。

不僅危險津貼和夜點費少，薪資結構也較其他國營企業低薪，林育弘說，若以台鐵薪點表200點相較郵局資位制同職等，台鐵薪水3萬2095元，一年調薪500元，郵局薪水4萬3010元，就差了1萬0915元，郵局還每年調薪1000元，台鐵不論薪資及福利都輸給任何一個國家體制人員，盼政府能檢討台鐵低薪和津貼問題。

而台鐵冒險搶修公路的道班人員不僅危險津貼相對低，更傳出公司化後招募的從業人員危險津貼還未定案，員工憂心新進人員根本連危險津貼都沒有，讓人力流失更嚴重。

台鐵企業工會秘書吳長智則表示，台鐵改制公司後，管控人力成本，但台鐵配合國家政策，已經29年沒有調整票價，衝擊現金流，行政院主計單位卻將人事成本以凍漲29年票價的現金流計算，認為人事成本佔4成過高，導致人力無法補足，16項獎金和津貼都還沒核定，這部分工會一直持續跟交通部、行政院溝通。

吳長智指出，工會堅持新進從業人員應該發放危險津貼和夜間工作津貼外，台鐵29年沒調整票價產生很多問題，交通部和行政院應該要承擔，台鐵獎金跟危險津貼不能跟外面比，主要卡在配合國家政策29年沒調整票價，導致現金流減少，工會將持續爭取增加危險工作包括搶修等獎金和保險要提高。