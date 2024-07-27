　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

與天搏路！台鐵員工冒生命危險搶修　「危險津貼不到警察一半」

▲▼交通部長李孟諺視察蘇花鐵公路。（圖／交通部提供）

▲台鐵工務人員在天候不穩定狀態下仍得冒著危險巡查和搶修鐵路。（資料圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風重創台鐵，工務人員颱風天巡查遇山崩險被活埋，花蓮震後參與大小災情搶修的台鐵員工、台鐵企業工會花蓮分會勞資代表林育弘指出，台鐵道班人員低薪，薪水比郵局少萬元外，燃燒生命的工作危險津貼每月3千元，相較警察人員7千多元起跳，天差地別，盼政府檢討台鐵低薪結構和津貼。

林育弘指出，鐵路工務為重勞力工作，除與快速通過的火車為伍外，每天領著少少的津貼上夜班卻傷身體，大部分軌道環境為石碴路基，維修軌道設備時往往揚起大量粉塵，鋼軌1米重達50到60公斤，壓斷手腳都是有可能的事，所使用機工具重量都不是很輕，這種用燃燒生命做的工作，居然工資與日班工資相差不遠，危險津貼相較警方根本天差地遠，夜點費也比經濟部國營企業、警消、桃園捷運等行業都還低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據規定，警勤加給以警察人員為例，依等級不同從7760元到9700元不等，刑事人員為15520元，而台鐵每天與火車為伍、與天災搏命的道班人員危險津貼僅3000元。

林育弘表示，台鐵工務道班人員在現場工作，不論風吹日晒雨淋皆要上路線工作，雖然鐵路線場工作人員較常夜間施工，但晚上還是有許多危險因子，例如包商的車、工務和電力工程車、或一階段封鎖上路線施作、另一條正線有常速運轉車輛等狀況，道班人員每天和時速130公里的火車擦肩工作，危險加給只有少少的3000元，警察的工作也是高風險，但鐵路現場人員天天與高速通過火車為伍，卻沒有得到相應危險津貼，實在是諷刺。

▲▼台鐵巨石砸斷鋼軌和電車線。（圖／讀者提供記者李姿慧攝）

▲台鐵道路中斷，面臨通車壓力，員工得趕到現場搶修。（資料示意圖／讀者提供）

另夜點費部分，林育弘指出，台鐵雖有夜點費，但一個晚上只有120元，不但比經濟部所屬單位少，內政部公布的「警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」，一個小時補貼100元，桃園捷運則將夜點費增加至一晚470元，比對下來，台鐵矮人一截。

不僅危險津貼和夜點費少，薪資結構也較其他國營企業低薪，林育弘說，若以台鐵薪點表200點相較郵局資位制同職等，台鐵薪水3萬2095元，一年調薪500元，郵局薪水4萬3010元，就差了1萬0915元，郵局還每年調薪1000元，台鐵不論薪資及福利都輸給任何一個國家體制人員，盼政府能檢討台鐵低薪和津貼問題。

而台鐵冒險搶修公路的道班人員不僅危險津貼相對低，更傳出公司化後招募的從業人員危險津貼還未定案，員工憂心新進人員根本連危險津貼都沒有，讓人力流失更嚴重。

台鐵企業工會秘書吳長智則表示，台鐵改制公司後，管控人力成本，但台鐵配合國家政策，已經29年沒有調整票價，衝擊現金流，行政院主計單位卻將人事成本以凍漲29年票價的現金流計算，認為人事成本佔4成過高，導致人力無法補足，16項獎金和津貼都還沒核定，這部分工會一直持續跟交通部、行政院溝通。

吳長智指出，工會堅持新進從業人員應該發放危險津貼和夜間工作津貼外，台鐵29年沒調整票價產生很多問題，交通部和行政院應該要承擔，台鐵獎金跟危險津貼不能跟外面比，主要卡在配合國家政策29年沒調整票價，導致現金流減少，工會將持續爭取增加危險工作包括搶修等獎金和保險要提高。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
停職不給薪！　高虹安：原想捐作急難救助用
快訊／地勤下跪！航空業炸鍋喊拒載　華航內部發公開信
快訊／阿里山林鐵土石崩落89處　停駛至8月底
D社完蛋了！外流「NewJeans未成年影片」偷偷下架
公衛文千字喊冤！　痛喊：中華民國是法治國家？
小吳最新聲明！哽咽道歉繼續被罵「我也有情緒」
隧道遭掩埋！　恐怖空拍畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地勤下跪！航空業炸鍋喊拒載　華航發信挺員工：無禮行為不能認同

快訊／雨彈升級　5縣市豪大雨特報

與天搏路！台鐵員工冒生命危險搶修　「危險津貼不到警察一半」

颱風天「全家在1樓等吃飯」　她煮完卻被嫌！網虧：泡麵無敵

粉專曝強颱核心內驚人畫面　網喊「有人生跑馬燈感覺」

快訊／大雷雨轟台東　防雷擊淹水

婆婆颱風前搶菜！一停電「菜全爛光」她轟浪費錢　網戰翻

B肝C肝是肝癌主因！脂肪肝危害大　花慈籲善用免費篩檢保肝

台大暑假預備課程上線「不限學校皆可念」　通過測驗發合格證明

北花鐵公路受阻海空應援啟動　新臺馬輪投入疏運...立榮增航班

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

彰化淹慘照常上班上課　王惠美臉書問候被罵翻

柴堅持颱風天散步興奮衝刺　爸暴雨中狂奔哀號求牠回家

謝凱蒂浮誇「拉琴」　身體後彎帶壞李多慧

高虹安貪污判刑7年4月　柯文哲力挺上訴證明清白

高虹安宣布退出民眾黨　喊話：我會提出上訴！

地勤下跪！航空業炸鍋喊拒載　華航發信挺員工：無禮行為不能認同

快訊／雨彈升級　5縣市豪大雨特報

與天搏路！台鐵員工冒生命危險搶修　「危險津貼不到警察一半」

颱風天「全家在1樓等吃飯」　她煮完卻被嫌！網虧：泡麵無敵

粉專曝強颱核心內驚人畫面　網喊「有人生跑馬燈感覺」

快訊／大雷雨轟台東　防雷擊淹水

婆婆颱風前搶菜！一停電「菜全爛光」她轟浪費錢　網戰翻

B肝C肝是肝癌主因！脂肪肝危害大　花慈籲善用免費篩檢保肝

台大暑假預備課程上線「不限學校皆可念」　通過測驗發合格證明

北花鐵公路受阻海空應援啟動　新臺馬輪投入疏運...立榮增航班

桃園前議員吳宗憲賄選　助理、樁腳都認罪...一審判決結果曝

鄭佳恩抓鮮肉男演員翹臀　笑著喊「我手好爽」挨批性騷⋯照片曝光

豪雨重創台南養雞場！千雞死亡蛋全泡湯　超慘畫面曝光

停職後不給薪！高虹安：尊重內政部　「原想捐作急難救助用」

地勤下跪！航空業炸鍋喊拒載　華航發信挺員工：無禮行為不能認同

西班牙「紅土之王」納達爾驚喜現身傳聖火　巴黎奧運開幕達高潮

快訊／7月初才復駛！阿里山林鐵土石崩落89處　停駛至8月底

北投夏日魔法節剩2天！主燈「煙霧音樂秀」必拍　5場館延至8點關

身分證有3個8送28顆干貝！父親節優惠懶人包　還有幾年次就打幾折

女配死不上台！女主「被逼出場」下台直接飆罵 台主持人爆心機內幕

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

華航地勤下跪！網喊肉搜「黑衣男超過分」　旅客還原現場

不斷更新／17地區「明放颱風假」　全台停班課一覽

快訊／雨彈升級　5縣市豪大雨特報

整理包／別出門！全台17地區「今停班停課」

買冰飲「杯身都水珠」　網大推1款杯子

快訊／5縣市大雨特報　下到入夜

凱米剛走「又有熱帶系統可能生成」　下周2天最靠台灣

5縣市逆轉「今改停班停課」

颱風天清冰箱！醫挖出1美食掀共鳴：我家也有

即／颱風假連4天！高雄市明「10行政區」停班課

台東南部海域凌晨3.9地震　最大震度4級

颱風強風暴雨台南頑皮世界動物園成汪洋島國

凱米殘留水氣「7縣市」大雨！　下週熱帶低壓生成朝台灣前進

更多熱門

相關新聞

凱米颱風影響台鐵新營-嘉義營運中斷改以公路接駁

凱米颱風影響台鐵新營-嘉義營運中斷改以公路接駁

受凱米颱風影響，台鐵發布資訊表示，南靖=後壁間八掌溪橋路基流失，該路段暫時無法通行，依據台鐵公司預估，該路線預計8月1日先搶通東線，採單線雙向行車，路線搶通前嘉義=新營間以公路接駁因應。

凱米襲台致重災！死亡慰問金80萬　卓榮泰指示優先復原公共工程

凱米襲台致重災！死亡慰問金80萬　卓榮泰指示優先復原公共工程

人潮擠爆金門機場！軍方派14架次軍機疏運

人潮擠爆金門機場！軍方派14架次軍機疏運

台鐵周末10列北花直達區「全區間停駛」　南迴花東加開11列車

台鐵周末10列北花直達區「全區間停駛」　南迴花東加開11列車

淹水面積小、退水速度快　行政院：前瞻治水工程已將影響降到最小

淹水面積小、退水速度快　行政院：前瞻治水工程已將影響降到最小

關鍵字：

台鐵低薪危險津貼工務人員道班人員工會交通部行政院

讀者迴響

熱門新聞

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

華航地勤下跪！網喊肉搜「黑衣男超過分」　旅客還原現場

劉亞仁爆性侵「3男在場」！30歲受害男還原現場

不斷更新／17地區「明放颱風假」　全台停班課一覽

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

29歲櫻花妹亂交趴「被8男睡沒錢拿」怒砍人

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！

即／雲林落水10歲男童今晨尋獲！父悲痛緊抱遺體

中華台北進場　法主持人：就是熟知的台灣

六都首長颱風成績單　陳其邁好感度第2

遊覽車闖紅燈　騎車婦遭輾斃

小吳、紀卜心二度道歉難滅火　網紅批：真難看

20歲妹狂甩48公斤！親曝減重秘訣：沒跑過步

嘉義水淹及腰「我家鱷魚游出去」

球迷騷擾李雅英　悍將列為黑名單

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面