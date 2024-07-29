郵輪「名勝世界壹號」驚傳停電！失去動力漂流太平洋　航港局回應

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郵輪「名勝世界壹號」驚傳停電失去動力！乘客傻眼：誰帶松鼠上船？

▲▼名勝世界壹號郵輪(Resorts World One)。（圖／港務公司提供）

▲名勝世界壹號郵輪(Resorts World One)驚傳停電。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

名勝世界郵輪「名勝世界壹號」今（29日）傳出，全船因停電失去動力漂流在太平洋上，目前無法確定是否能如期抵達日本佐世保市。對此，國民黨立委葉元之也透露他的同學正巧就在這艘郵輪上，對方甚至還拿經常造成台灣停電的「元凶」松鼠開玩笑，稱「是誰把松鼠帶上船！」引發關注。

名勝世界壹號是台灣民眾相當熟悉的豪華郵輪，不僅擁有亞太地區最快的航速，且設施豪華，在暑假旅遊旺季吸引不少親子客搭乘。不過，葉元之29日傍晚在臉書發文爆料，目前世界壹號郵輪全船停電，正失去動力漂流在太平洋上，他在郵輪上的同學甚至還開玩笑「是誰把松鼠帶上船！」

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事實上，葉元之的同學開玩笑稱「是誰把松鼠帶上船」，其實是對近期台灣頻繁停電事件的諷刺。在許多停電事件中，台電常以「小動物誤觸高壓電」為理由，其中又以松鼠為最常見，引起網友的議論與調侃。

▲▼名勝世界壹號郵輪(Resorts World One)。（圖／港務公司提供）

消息一出，不少網友紛紛留言「輪船沒電感覺很可怕耶，希望趕快修好，不然晚上也太恐怖了」、「松鼠難得颱風天放假，現在又要被迫上工了」、「怎麼辦？ 真替全船的人擔心」、「希望只是沒電，船的基本運作還能保持，否則可不是開玩笑的事情」。另外，也有疑似在郵輪上的乘客指出「短暫復電後又斷電了，現在沒了冷氣、馬桶不能沖水，晚餐只有麵條跟豬腳」。

對此，葉元之向航港局詢問名勝世界壹號郵輪的現況。航港局回應，該船已啟動船舶備用電源，船舶仍有動力，暫無影響船舶航行安全之虞。該局也將持續關注該船動態，以確保航行安全。

據了解，名勝世界壹號正在前往下一港口日本的航程中，船上有2049名旅客。航港局表示，該船的航程是從7月28日至8月2日，依序前往基隆、公海、日本佐世保、鹿兒島、那霸、基隆。

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