快訊／大雷雨襲擊　嘉義機場「暫停地面作業」航班延誤

▲大雷雨影響往返嘉義班機延誤。（示意圖／民航局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

受到雷雨影響，民航局今（28日）表示，嘉義機場下午3時45分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，與嘉義機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。