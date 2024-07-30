移工酒後砍同鄉「今晚要殺你」　刀柄斷掉插背上...送醫險死

▲越南籍阮姓移工與同鄉吃消夜飲酒後起口角，阮持水果刀與菜刀砍殺對方，送醫急救後撿回一命。（資料照／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍阮姓移工今年5月間，與同鄉在大園區宿舍吃消夜飲酒同樂，未料酒過三巡，2人突起口角，阮持酒杯朝同鄉頭部猛砸，同鄉不甘遭攻擊持酒瓶回擊，阮跑到廚房持水果刀朝其右大腿、右後背等處猛刺，導致刀柄斷裂留在後背上，阮殺紅眼高喊「今晚要殺你」，隨即換菜刀繼續砍，導致同鄉被砍到奄奄一息，送醫急救後才撿回一命。大園警方拘捕後移送桃檢偵辦，桃檢偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴，阮姓移工目前仍在押中。

檢警調查，25歲的越南籍阮姓移工今年5月30日晚間，與陳姓同鄉在大園區移工宿舍吃消夜喝酒， 未料酒過三巡直至深夜11時許，2人突然起口角衝突，阮姓移工突持酒杯朝陳姓移工頭部重擊，沈不甘示弱持酒瓶回擊，雙方大打出手。

阮姓移工兇性大發，跑到廚房拿出一把水果刀朝沈姓移工右大腿猛刺1刀，再往右後背猛刺2刀，用力之深導致刀柄斷裂，刀柄留在後背上，阮男似乎殺紅眼了，對陳姓移工大吼「我今天晚上要殺你，一定要殺你」，又持菜刀一陣猛砍，導致陳姓移工倒地奄奄一息，經送往林口長庚醫院急救，陳姓移工經急救後有肝臟刺穿傷、肋骨斷裂、氣血胸、橫隔外傷性疝氣等傷勢，經搶救後始幸免於難，大園警方據報後到場拘捕阮姓移工到案，偵訊後移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，阮姓移工坦承犯行不諱，也承認持水果刀、菜刀刺殺同鄉導致刀柄斷裂，大園警方則提供現場照片、監視器檔案截圖，林口長庚醫院則提供診斷證明書等佐證，目前被害移工仍持續在醫院進行回診、復健等事實；檢方認為阮姓移工犯行明確，檢方偵結依殺人未遂罪嫌將阮姓移工起訴。