中捷案首度開庭！3刀男泣訴：我不是個好東西　當庭向長髮哥道歉

▲中捷洪姓嫌犯被依殺人未遂起訴，今天首度開庭，洪嫌當庭向長髮哥鞠躬道歉。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中捷運5月21日爆發隨機砍人案，就讀某醫專的20歲洪姓男子在車廂內無差別揮刀，幸遭英勇的長髮哥以及其他乘客合力制止，但仍造成長髮哥和一名高中生受傷，檢方認為洪男犯行重大，依殺人未遂罪起訴。台中地方法院今天（17）首度開庭，洪男認罪，泣不成聲說對不起父母，他向審判長要求想說幾句話，並當庭向長髮哥許瑞顯鞠躬道歉，許表示他接受道歉，但一切仍交由司法處理。

台中地檢署調查，洪男因家庭、求學因素，對世界產生不滿及憤怒，預謀隨機殺人，稱要「讓全國民眾看到自己」，並挑選北捷鄭捷殺人案10周年的日子動手，洪預先買好刀具，並於案發前2天搭車北上，入住台中某旅館，期間更以衛生紙包麥脆雞，模擬如何以刀砍人。

▲面對洪姓嫌犯當庭道歉，長髮哥表示接受對方道歉，但一切仍要交由司法處理。（圖／ETtoday資料照）

檢方起訴認定，洪男帶著3把刀搭上台中捷運，在車廂內無差別揮刀攻擊，造成長髮哥許瑞顯及呂姓高中生2人受傷，檢方偵查終結，依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌，提起公訴，請求法院從重量刑。

法官今首度開庭，洪男在開庭時數度哽咽，提到自己不是個好東西，也自認對不起父母，想回到父母身邊，當一個平凡人；洪男還在庭訊即將結束時，起身向長髮哥等人鞠躬道歉，更說「不想精神鑑定」，以免被當成減刑理由，即使被判10年也接受，一切尊重法律。

今天也出庭的長髮哥坦言，這是他在案發後首度見到洪男，相較於案發當時，洪男一臉凶狠模樣，現在看起來就像無害的大男孩，而洪男父母也向他表達和解意願，至於洪男的道歉，他雖然接受，但強調「一切交由司法處理」。