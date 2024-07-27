台中悍婦騎車1夜狂飆75公里　提油縱火燒8屋釀5傷...判8年半

▲遭縱火的住家內部被燒得焦黑。（圖／資料照／翻攝自Facebook／草屯消防分隊）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名周姓婦人與哥哥、姊姊有遺產糾紛，並與數名男子有感情糾紛，去年7月間半夜騎機車載著4桶汽油，一路前往台中梧棲、彰化伸港、南投草屯，再返回台中大里、東區等地縱火，2個半小時狂飆75公里，放火燒了8個地方，導致5人燒傷。一審判決近期出爐，台中地院依1個殺人未遂罪、7個放火罪，判他8年6月有期徒刑，可上訴。

檢警調查，周婦（61歲）跟親友因細故心生不滿，去年7月2日凌晨2時許，準備4桶汽油、瓦斯噴槍，前往林姓男子的母親梧棲住處潑灑汽油引燃，幸沒人受傷；接著她前往彰化伸港，朝不認識的姚姓住戶家門口放火；隨後再到彰化市彰新路不認識的郭姓住處住處縱火，造成郭一家3人燒燙傷、嗆傷及一氧化碳中毒。

周婦再到彰化市一德南路友人的工廠放火；凌晨4時許，又到她哥哥的南投住處放火，造成哥哥全身多處燒燙傷；隨後在前往姊姊的草屯住處作案，導致姊姊手臂燙傷。

周於凌晨4時許回到台中，騎到大里區蕭姓親戚家縱火，又想到曾與東區某宮廟主委有糾紛，再跑到宮廟放火。最後周帶著2瓶未使用完的汽油向警方自首。

▲周婦去年7月間，2個半小時內狂飆75公里，放火燒了8處。（圖／ETtoday製圖）

檢方訊時，周坦承縱火，但否認殺人未遂、傷害，辯稱不知屋內有人、僅是想嚇唬，檢察官不採信，依8個殺人未遂罪嫌將她起訴，並建請法院從重量刑。

法官審酌，周承認與哥哥有遺產糾紛，是出於報復之心而選擇以潑灑汽油且點燃方式宣洩心中積怨，行為惡劣，此部分構成殺人未遂。

另周與姊姊也有遺產糾紛，與部分男子有感情糾紛，而陸續犯下其他7次縱火，考量縱火位置及火勢並非劇烈，難認有殺人犯意，但仍構成放火罪。

綜合上開情節，法官依殺人未遂罪判刑7年、3個放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪各判2年至2年6月、4個放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪各判8月，應執行8年6月。