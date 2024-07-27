專挑跨國航班！大陸男伸三隻手「狂偷鄰座乘客」　這下慘了

▲大陸籍張姓男子挑選東南亞航線航班，航警局佈線追緝到案。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

今年3月起，航警局陸續接獲多起本國籍航班竊盜案，航警局成立專案小組佈線追查，經比對多起航班入出境資料，鎖定大陸籍張姓男子今年內頻繁搭機來台，報請桃園地檢署指揮偵辦，今年4月間張男再度搭機來台途中當場被查獲，航警當場搜出多達16種外籍貨幣等贓物；桃檢調查時，張男坦承犯行，檢方偵結依加重竊盜罪嫌提起公訴。

▲航警局佈線查出大陸籍張姓男子涉嫌挑選國籍航班竊取旅客財物，警方拘捕後起出外籍貨幣等贓物。（圖／航警局提供）

檢警調查，今年3月起航警局接獲多起航空公司通報，多名旅客入出境，察覺隨身行李或包包內財物遭竊，航警局成立專案小組，報請桃園地檢署張股檢察官陳嘉義指揮偵辦，專案小組經分析得知竊嫌犯案模式多挑選長途航班搭乘，鎖定鄰近座位旅客，假借翻動座位上方行李箱自身行李時，下手手竊取他人包包內財物。

專案小組經清查分析旅客入出境資料，鎖定56歲的大陸籍張姓男子涉有重嫌，張男自今年起頻繁搭機來台，選定不特定被害人隔走道比鄰而坐，航警局派遣專案人員搭乘國籍航空遠赴境外布署，長期於機艙內蒐證，掌握張男犯罪證據，今年4月12日張嫌搭機來台途中，當場發現張趁機作案後緝捕到案，在其隨身行李中起出鄰座乘客5000元在內的16種外幣，張嫌百口莫辯只好俯首認罪。

▲航警局佈線查出大陸籍張姓男子涉嫌在國籍航空航班竊取旅客財物，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

桃檢複訊時，張男坦承犯行不諱，航警提供外幣證物、手機與警方蒐證影片等佐證，檢方認為犯行明確，檢方偵結依犯刑法第321條之在供公眾運輸之航空機內竊盜罪嫌起訴。