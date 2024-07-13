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越南籍移工缺錢！色誘同鄉仙人跳　安全帽狂扁再「跨海勒贖」

▲越南籍來姓移工夥同黃姓女移工，今年1月間疑因缺錢花用鎖定劉姓同鄉，黃女出面色誘後，被來阿明等人控制行動並毆打成傷，向家屬勒贖5億越南盾。（圖／達志示意圖）

▲越南籍來姓移工夥同黃姓女移工，今年1月間疑因缺錢花用鎖定劉姓同鄉，黃女出面色誘後，被來阿明等人控制行動並毆打成傷並勒贖5億越南盾。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍來姓移工今年1月時因為缺錢花用，夥同黃姓女移工，鎖定劉姓同鄉擄人勒贖，由黃女透過臉書通訊軟體色誘劉男於新屋區某處見面，來夥同另外4名姓名不詳越南籍人士控制劉行動，並以安全帽毆打成傷，向家屬勒贖5億越南盾（約64萬台幣），家屬最後匯出2600萬越南盾（約3萬4千台幣）後釋放劉男。桃檢調查時，2移工坦承犯行，檢方偵結將兩人依擄人勒贖罪嫌起訴，對來姓主嫌具體求刑10年、黃女則求刑7年6月。

檢警調查，27歲的來姓男子與23歲黃姓女子都是越南籍移工，今年1月間鎖定同鄉的劉姓男子為目標，由黃女透過臉書與劉男在臉書上聊天數日後，2人研判劉男已卸下心防，就指示黃女於1月21日約劉男到新屋區某處碰面，劉男準時赴約，2人閒聊一陣，未料隨即被來男率領另3名姓名不詳越南籍男子突然出現，將劉男強押上車，劉男不從還被以安全帽毆打成傷，導致劉男右眼球鈍傷、頭暈目眩等傷勢。

劉男被帶往中壢區某處民宅控制行動，來男與其他5名越南移工輪流看守，來男以劉男與其配偶有染為由，向劉男恐嚇要求賠償5億越南盾（約64萬台幣），劉男表示無力支付，來男等人於是拿著劉男的手機，跨海以視訊方式打給劉母，劉母憂心兒子人身安全，緊急籌措2600萬越南盾（約3萬4千台幣）會給來男指定帳戶內，1月24日凌晨，來男等人才將劉男釋放在楊梅區某處土地公廟附近，劉男獲釋後立即向警方報案求助，警方循線追查持拘票先後拘捕來男、黃女到案，並追查其他同案越南共犯到案。

桃檢調查時，來男坦承犯行不諱，黃女亦坦承透過臉書約被害人出面聊天，但強調是依來男指示行事，被害人則指稱根本不認識犯嫌等人，檢方根據警方提供現場監視器畫面截圖、醫院診斷證明等佐證，確認來男等人犯行明確，檢方偵結依擄人勒贖案件，將來男與黃女起訴，其中就來姓主嫌向院方具體求刑10年，黃女則求刑7年6月，其中來男目前在押中。

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