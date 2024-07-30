車牌「輕飄飄還會晃」竟是假貨　男承認網路買來的...下場曝光

▲桃園市龜山警方昨晚在萬壽路攔查黑色轎車，察覺車牌竟是偽造。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局員警昨（29）日晚間在龜山區萬壽路二段巡邏時，察覺前方黑色轎車後方車牌輕飄飄還會晃動，立即攔查並提醒車主應要鎖緊，黃姓駕駛神情緊張，員警直覺有異，仔細調查發現該車車牌被吊扣，駕駛才坦承車牌是網購買來的，警方偵訊後依偽造特種文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

龜山警分局指出，龜山派出所警員張賀迪、吳虹君與實習生黃駿評，昨晚9時許巡邏經過龜山區萬壽路二段時，察覺前方黑色轎車後車輕飄飄晃動，疑似浮貼未穩妥固定，員警鳴笛警示意停車受檢，19歲的黃姓駕駛在員警攔查時神情緊張，員警查核過程，發現車牌不僅螺絲未固定，手感更與一般車牌薄了許多，經過濾查出該輛轎車日前因超速40公里以上，已於今年6月被吊扣。

▲桃園市龜山警方昨晚在萬壽路攔查黑色轎車，黃姓車主坦承車牌是網購而來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃男在員警詢問下，坦承懸掛前後二面車牌，都是從網路買來的偽造車牌，因原來車牌因超速被吊扣，員警帶回派出所訊問後，依偽造特種文書現行犯將黃男移送桃檢偵辦。

龜山警分局龜山派出所所長陳政斌表示，該轎車超速40公里以上重罰並扣照並吊扣牌照半年罰則上路後，懸掛偽造車牌案例與日俱增，員警機警盤查表現揪出違法案例，呼籲社會大眾行車務必遵守速限與交通規則以免觸法受罰。