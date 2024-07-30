非會員本來就不能參加IPAC內部會議　民眾黨批王定宇在高鐵上自導自演

▲民眾黨團澄清民進黨立委王定宇造謠，圖為民眾黨立委陳昭姿出席IPAC照片。（圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會30日在台北召開，但民進黨立委王定宇表示，原本議程10時到11時30分舉辦內部會議，如果台灣能有跨黨派成員參加，就能夠列席，結果週一前沒看到在野黨出席徵兆，導致台灣立委無法參加。對此，民眾黨團澄清，非正式成員本來就不能參加IPAC內部會議，難道王定宇想不受邀就亂入嗎？

王定宇30日在高鐵上自錄影片稱，「原本今天正式議程10時到11時30分有inner meeeeting（內部會議），如果台灣能有跨黨派成員參加，我們是可以列席參與，但週一前沒看到在野黨出席的徵兆，IPAC基於內部規定，早上內部會議無法讓台灣立委參加」，並批評「在野黨恐怕是怕中國不高興」等。

針對王定宇的言論，民眾黨團表示要破解王的3大謊言，第一，民眾黨團立委吳春城、陳昭姿都有報名參與，且陳昭姿上午10時45分前抵達會場參加短演講；第二，王定宇稱，週一前都沒有看到在野黨要出席的「徵兆」，從立法院國際事務處發布的通知就可以知道，參與名單早在27日晚上6時就製表完成發送各辦，王定宇竟有長達3天的資訊落差？

針對王定宇稱10時到11時30分是IPAC內部會議，因為在野黨沒到導致民進黨委員被擋在門外等言論，民眾黨團提及，事實是「內部會議非正式成員本來就不能參加」，王定宇自錄影片也承認自己並非正式成員，「難道他想不受邀就亂入嗎？」更何況內部會議時間也不是王定宇所說的上午10時到11時30分，款宴IPAC訪團的召集人還是王定宇，卻連行程都搞不清楚嗎？

民眾黨團也批評，從王定宇傳的畫面顯示，王定宇人在高鐵上錄製造謠影片，當時記者並未看到王出現在IPAC活動現場，「請問是誰擋住了王定宇？還是他根本在自導自演？請問王定宇為何如此愛說謊？這是你擔任外交國防委員會召委，接待外賓應該展現的態度與風範嗎？」

而民眾黨團也附上陳昭姿出席IPAC的影片跟照片作證，以及立法院國際事務處告知參與委員訊息，委員參加時間都是從10時45分短演講開始，「10時45分至11時40分短演講（請於10時30分前抵達）」、「12時至13時30分午餐簡報」、「13時15分至15時00分台灣專題場次（請於13時15分前抵達）」。

▼民眾黨團批評，王定宇在高鐵上錄影，自己沒出現IPAC活動，質疑是自導自演。（圖／民眾黨團提供）