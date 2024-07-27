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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠迫害高虹安？他還原始末　「檢舉人是藍營林耕仁、證人是白營的」

▲民進黨立委王定宇還原高虹案案始末。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委王定宇還原高虹安案始末。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

新竹市前市長高虹安因一審判決「涉貪」遭到停職，不料，部分人士將此案的發展，視為綠營透過司法在鬥爭白營。對此，民進黨立委王定宇昨（26日）還原本案歷史過程，「是中國國民黨林耕仁舉發的，關鍵證據、證人也全都是白營的公費助理」，並直言，鬼扯綠營政治害的人，是看到「魔神仔」愛說鬼話？

針對高虹安詐領助理費案，台北地方法院昨日一審以《貪污治罪條例》判處高虹安7年4個月的刑期，全案仍可上訴。然而，部分人士將此指向綠營透過司法在迫害高虹安。

王定宇則因看不下部分人士將高虹安案，視為綠營透過司法作為政治鬥爭的工具，因此，他昨日在自己的臉書展開本案的「考古」。

王定宇還原，當年高虹安涉貪案，是中國國民黨的林耕仁公開、正式舉發的，然而，中國國民黨在新竹市長選戰中，拋棄了林耕仁，跑去支持涉貪的高虹安。此外，王定宇點出，本案中，相關的關鍵證據、證人也全部都是民眾黨的公費助理。

▲中國國民黨在2022新竹市長選戰中，推派的候選人林耕仁。（圖／記者李毓康攝）

▲中國國民黨在2022新竹市長選戰中，推派的候選人林耕仁。（圖／記者李毓康攝）

為此，王定宇直言，這件事情根本就是藍白和司法間的事，那些鬼扯綠營政治迫害的，是看到魔神仔愛說鬼話嗎？

最後，王定宇還轉發林耕仁在昨日高虹案判決出爐後的發文，內容寫道，「天道輪迴、舉頭三尺、尊重司法、嚴謹判決」。

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