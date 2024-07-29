藍稱未受邀IPAC　吳思瑤批「不合理甩鍋」：是在質疑韓國瑜？

▲民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

「對中政策跨國議會聯盟 IPAC」會議首度移師台灣，30日將在台北登場，但國民黨副書記長林思銘稱沒收到邀請，引來關注。民進黨團幹事長吳思瑤說，綠營7月初就收到立院秘書長公文邀請，國民黨說沒受邀實在甩鍋得太不合理，而且是在質疑立法院長韓國瑜嗎？

吳思瑤指出，「對中政策跨國議會聯盟 IPAC」2020年成立，由35個國家數百名議員組成，是跨國、跨黨派反制中國極權擴張的國際平台，更是民主同盟國家挺台反中的重要合作網絡。今年會議首度來台，已有25國、50位國會議員將來台參加，此次峰會設有「台灣會議」，總統賴清德將發表演說，台海和平成為峰會重點議題。

吳思瑤質疑，國民黨作為台灣最大在野黨，卻缺席IPAC，而林思銘居然說「沒有收到邀請」、「這是反中聯盟，所以不會邀請國民黨」，這實在甩鍋得太不合理，因為民進黨團7月初收到立院秘書長公文邀請，公文中敘明活動時間、地點及各黨名額。國民黨沒受邀請的說法難以服眾，難道是指立院「選擇性發文」？

吳思瑤說，休會期間，國民黨諸多立委出國拚「國會外交」，但國會外交不必捨近求遠，近在呎尺的IPAC理當共襄盛舉。今天傳出有6國議員受到中國施壓，以恐嚇、勸阻的方式阻撓出席，國民黨團以「未收到邀請」的理由，難道也是聽命於中共？當IPAC為台灣發聲，台灣內部政黨卻噤聲缺席，是對國際社會釋放錯誤訊息，「國民黨要繼續無視社會觀感，寧與中國同一陣線？」