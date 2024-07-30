藍委證實受邀IPAC峰會！無人參加原因曝光　「依循慣例缺席」

▲藍委王鴻薇表示，目前黨內沒人要參加IPAC峰會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今（30日）在台北舉辦第4屆年會，IPAC發布新聞稿指出，中國在年會舉辦前夕，施壓IPAC成員，試圖阻止政要前來與會。國民黨立委王鴻薇今表示，IPAC不是第一次舉辦，國民黨團認為是民進黨團主導，所以不參加，並透露，目前沒有藍委參加，自己也是昨天了解才知道，循例過去沒參加，這次也就不參加了。

對中政策跨國議會聯盟30日在台北舉辦第4屆年會，計有23國及歐洲議會，共計49位議員及政要，包括澳洲參議員歐妮爾（Deborah O'Neill）、捷克眾議員黛赫（Eva Decroix）及法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等來台與會。

對於先前稱「未收到邀請」，林思銘昨日接受《ETtoday 新聞雲》詢問時表示，自己查證後是有受邀的，黨團也有告知黨團成員，目前黨團的態度傾向開放，尊重個別委員的選擇，不會阻擋，想要參加的人，就可以去參加，若沒有空的人的也不會勉強。

藍委鄭正鈐則說，每個委員都有獨立性，若無藍營委員要去就是沒有，他個人覺得不太值得去討論，因為都要尊重自主性，且不管藍營怎麼做，民進黨還是都會持續抹紅，「因為抹紅就是民進黨現在唯一能夠做的事情。」

王鴻薇也表示，國民黨立法院黨團有接到邀請函，但循例的話過去沒有參加，所以這次也沒有參加。

