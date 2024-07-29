吳思瑤批缺席IPAC「聽命中國」　藍黨團證實受邀：要去不會阻止

▲國民黨團首席副書記長林思銘。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）明（30日）在台北舉辦第4屆年會，IPAC發布新聞稿指出，中國在年會舉辦前夕，施壓IPAC成員，試圖阻止政要前來與會。對於被民進黨團幹事長吳思瑤批，國民黨若缺席，就是與中國同一陣線，國民黨團首席副書記長林思銘回應，黨團態度傾向開放，尊重個人的選擇，不會阻擋，並呼籲吳思瑤要有同理心，「不是沒去就要被扣上紅帽子，大家行程都很忙好嗎？」

對中政策跨國議會聯盟30日在台北舉辦第4屆年會，計有23國及歐洲議會，共計49位議員及政要，包括澳洲參議員歐妮爾（Deborah O'Neill）、捷克眾議員黛赫（Eva Decroix）及法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等來台與會。

對於先前稱「未收到邀請」，林思銘接受《ETtoday》詢問時表示，自己查證後是有受邀的，黨團也有告知黨團成員，目前黨團的態度傾向開放，尊重個人的選擇，不會阻擋，想要參加的人，就可以去參加，若沒有空的人的也不會勉強。

針對吳思瑤抨擊，「當IPAC為台灣發聲，台灣內部政黨卻噤聲缺席，是對國際社會釋放錯誤訊息。國民黨要繼續無視社會觀感，寧與中國同一陣線？」林思銘感到嗤之以鼻，「沒去就要被扣上紅帽子會不會太沒同理心？」立委就算在休會期間行程也是滿檔，很多事情早就安排好了，若與自己意見不同就要被抹紅，造成社會內部對立越來越嚴重，才非國家之福。