國軍每年2營級單位赴美跟多國受訓　王定宇驚訝：含有實戰經驗國

▲美軍。（示意圖／非報導之部隊／路透）



記者陶本和／台北報導

台美軍事合作越來越緊密且更趨檯面化，立法院外交及國防委員會召委王定宇表示，從去年開始，每年會有2個營級作戰單位到美國受訓，可以跟多國聯合作戰，指令、通訊碼、戰術要一致。他說，台灣有個部隊到美國某地受訓，演練作戰跟對抗的部隊，想都想不到，「那個國家是有實戰經驗的！」

公開資訊顯示，台灣確實從去年開始，每年都會有2個營級作戰單位到美國進行受訓。不同的是，排、連單位是接收指令作戰，但營級是獨立作戰的最小指揮單位。王定宇表示，聯兵營到美國，訓場面積是150個大安森林公園，那裡一起受訓的部隊，也不會只有美國，而是眾多國家的軍隊。

王定宇表示，台灣要可以跟多國聯合作戰，指令要不要一樣？指揮動作、通訊碼要不要一樣？火砲運輸、友軍之間的互相支援，這些都要經過演練，沒有的話戰爭時候是沒有計畫可以執行的。

王定宇透露，有一支台灣部隊到美國某地受訓，演練作戰合作跟對抗的部隊，是想都想不到的部隊，「我看到時候，哇，這個國家可以在那邊跟我們聯合喔！那個國家是有實戰經驗的喔，這個國家本身陸軍比較強，我們部隊可以聯合，未來合作上有共同語言、共同戰術跟互信基礎」。

王定宇表示，交流經驗的量跟質都提升，經過訓練、指揮鏈訓練才會有戰力。他說，這樣的改變戰力才會變強，當中國威脅越來越大的時候，印太地區裡面台灣太重要了，大家要幫忙，但自己不夠強怎麼辦？

王定宇說，美國在進行特戰演練的時候，都公開講說，科目是遙遠島國，跟台灣部隊並肩作戰抵禦侵略，不能美國有戰鬥能力，但我們沒有戰鬥觀念跟能力。

他也指出，美軍要在台灣打造軍備庫，有人說是要把台灣打造成軍火庫。但其實，美軍庫代表的是，台灣是信任盟友，花錢把裝備放在這裡，當台灣被封鎖的時候，台灣可以先用，而美國的輕裝部隊進來時，打開軍備就可以使用哪些裝備，這樣子的國家很多，好比日本、韓國、德國、以色列、菲律賓，「當美國在跟台灣討論這些的時候，其實就是很重要的跡象」。

▲多國多兵種聯合演習。（示意圖／非報導之部隊／達志影像／美聯社）。

