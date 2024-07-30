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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸谷辣斯捲不倫「拗夢遊拚復出」　王鴻薇：急跟賴清德要位置了

▲▼立委王鴻薇、林沛祥召開「公視台語台違反選罷法播報基隆市長罷免案」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）之前遭爆出和已婚隨扈不倫戀，近來她受訪時拋出夢遊說，稱李姓隨扈是「服藥夢遊」才會脫序傳訊向她示愛。對此，國民黨立委王鴻薇今（30日）受訪表示，現在又說人家是夢遊？那為什麼第一時間沒講？質疑谷辣斯是否想準備復出政壇，為了賴清德當政了要「拚復出」。

Kolas近日接受《人間魚詩生活誌》專訪，期間談及和李姓隨扈的關係，她說只是阿美族語的「Salikaka」（如兄弟姊妹般）。Kolas還說李姓隨扈因為工作及婚姻壓力長期服藥，吃完後易夢遊且伴隨與現實脫序的行為，像是向她表達愛慕之情，還有想像如果兩人生的小孩會像電影中的Lucy一樣優秀等，有時講完隔天還會向她道歉。

王鴻薇對此痛批，谷辣斯的說法超奇怪，該隨扈的元配當時一度找上她希望幫忙開記者會，明明谷辣斯的講法還很強硬，現在又說人家是夢遊？那為什麼第一時間沒講呢？她的講法跟現在真是天差地遠，是不是想準備復出政壇了？但是編出這樣的理由真的沒人能接受。

被問到是否認為谷辣斯在向賴清德要位置？王鴻薇直言，若是谷辣斯連私人感情世界都沒辦法捍衛，還當什麼發言人？居然又怪說當時府方不讓她對外發言，真的很詭異；谷辣斯的說法，是不是看到賴清德的相關政府都已經各就各位，沒有自己的位置了，才要急著發言找工作？
 

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