賴清德滿意度創新高　黃暐瀚揭3原因：做對了肅貪、親民、反併吞

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》29日公布最新民調，總統賴清德的施政滿意52.0%、信任度55.2%，皆再創新高。對此，媒體人黃暐瀚今（30日）表示，賴清德總統顯然「做對了什麼」，「肅貪、親民、反併吞」這三點不僅讓賴總統民調上升，也讓民進黨支持度遠高藍白兩黨。他認為，賴清德能做，在野黨當然能做，自然也能爭取中間選民的認同。

黃暐瀚於臉書表示，美麗島電子報公布最新民調，賴總統連續三個月「信任度」55.2%、「執政滿意度」52%上升，同時不信任度與不滿意度，明顯下滑。

黃暐瀚表示，四成的得票，卻有超過五成的「滿意度」，上週鏡電視民調，賴總統滿意度也有52.9%，為何民調上升？顯然，賴清德總統，應該是「做對了什麼」？

黃暐瀚列舉三點，第一「抗中，反併吞」，賴清德上任後，直接將兩岸問題踩到底，多次宣達「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，此說法雖然在國內存在激烈反對意見，但民調顯示過半民眾支持兩岸是國與國，支持者既然過半，賴總統的民調，自然會過半。

另外，賴清德身為三軍統帥，積極視導各軍，強化戰力，充實戰備，與在野黨的「兩岸有必要走到這一步嗎」、「美國只是想賺我們的錢」、「對美軍購可能變成冤大頭」等說法，形成對比。

第二點「肅貪，不留情」，黃暐瀚指出，連前行政院副院長鄭文燦都因為涉貪收押，還有什麼高官不能辦？儘管在野黨存在賴清德打擊異己的質疑，但對中間選民來說，肅貪就是澄清吏治，沒在管，也沒在分藍綠白，不設底線的肅貪，對於爭取中間選民，絕對有幫助。

第三點「親民，爭認同」，黃暐瀚認為，這部分比較難用單一事件去做分析，但很明顯地，賴總統對於爭取與開發原本不認同他的族群，非常用力。例如，賴總統邀請北一女樂儀隊進到總統府，祝福鼓勵，並且自拍；還有賴清德到了屏東認養「三腿犬」斑斑，與台灣數百萬的毛爸爸、毛媽媽又成功拉近了距離。

最後，黃暐瀚總結，這三個元素，令賴總統民調上升，民進黨支持度也遠高於藍白兩黨。這三點賴清德能做，在野黨自然也能，如果藍白也一樣「肅貪、親民、反併吞」，也能爭取到中間選民的認同。

▼美麗島電子報總統賴清德民調。（圖／美麗島電子報提供）

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