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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

竹市府內閣第8人請辭！都發處長翁義芳健康因素　轉任市政顧問

▲翁義芳。（圖／高虹安辦公室提供）

▲竹市府都發處長翁義芳因健康因素請辭，將轉任市政顧問。（資料圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府都市發展處翁義芳處長因身體健康因素，日前已分別向高虹安市長及邱臣遠代理市長主動請辭，邱臣遠代理市長今(30)日考量都市發展處業務繁重，為讓都發處各項業務推動順利，勉予同意翁處長請辭，並敦聘其轉任市政顧問一職。都發處長將由蘇文彬副處長暫代，待相關行政程序完成後生效。

翁義芳處長表示，非常感謝高虹安市長的重視及信任，讓自己退休後還有機會再度回到新竹市政府貢獻一己之力，不過近期因為健康因素，身體亮起紅燈，已不堪負荷繁重的市政工作，故於7月中旬向高虹安市長口頭請辭，並再向邱臣遠代理市長正式提出辭呈，謝謝高市長、邱代理市長及市府團隊這段時間的照顧，未來會以市政顧問的角色持續提供市府推動施政之建議。

邱臣遠代理市長表示，感謝翁處長這一年七個月對於新竹市政府的貢獻與付出，翁處長具有非常豐富的市政工作經驗，先後任職於屏東縣、台東縣、行政院公共工程委員會及新竹市政府等機關的主管職務，公務資歷已超過40年，對市府來說就像是一部活字典，期盼翁處長日後能安心靜養、好好休息、早日恢復身體健康。

從高虹安2022年12月25日上任以來局處首長異動頻繁，首先是2023年1月因婚外情曝光請辭獲准的第一任行政處長謝泊泓、2023年8月第一任教育處長童鳳嬌請辭，2023年9月第一任副市長蔡麗清、文化局長錢康明被離職、2024年1月底市府發言人徐千晴請辭回民眾黨，2024年3月第二任行政處長吳皇昇請辭獲准、2024年5月第二任教育處長陳木金請辭獲准，如今再加上翁義芳，這已經是高虹安團隊內第8位異動的局處首長或重要幕僚了。

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