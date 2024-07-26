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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／柯文哲「沙盤推演」高虹安案　2情況恐讓新竹票倉被綠「捧走」

▲▼陳時奮告高虹安誣告-高虹安。（圖／記者黃克翔攝）

▲高虹安。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌擔任立委期間，詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地方法院26日一審宣判貪污罪名成立，高將被停職，並由副市長邱臣遠代理。據了解，黨主席柯文哲近期不斷找熟悉法律人士「沙盤推演」，包括若高虹安選擇上訴到底，但三審定讞仍有罪，屆時若市長任期已過半，依法由行政院指定代理市長，可能會出現綠營「整碗捧去」局面，以及若高虹安二審認罪換取輕判，也會導向同樣結局。

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，北檢依貪污、偽造文書等罪起訴，台北地方法院原訂24日宣判，但因碰上2天颱風假，改至26日一審宣判。台北地院審理，高作無罪答辯，合議庭今判高7年4月，褫奪公權4年。此案仍可上訴。

高虹安已被停權　一審宣判有罪「開不開除黨籍」成民眾黨難題

黨內懲處部分，高虹安在2023年9月被北檢以貪污罪起訴後，民眾黨中央評議委員會（中評會）當月18日決議，因違反黨內廉政紀律，暫停高虹安黨權，在判決確定無罪前，都不得聲請恢復。

但當時中評會是找了2021年的廉政規範，便先做停權處分；民眾黨2024年修改了相關條例，根據新版的《民眾黨紀律評議裁決準則》第17條規定，黨內從政公職人員若涉犯《政治獻金法》第25條、第26條、第28條第二項及貪污治罪條例之罪，視情節輕重，應予以除名或停權處分。

▲▼新竹市長高虹安拜會民眾黨 財劃法相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安2023年就被中評會停權，一審貪污罪成立後，要維持停權或直接除名，成民眾黨難題。（資料圖／記者屠惠剛攝）

不過，高虹安在被起訴的時候，就先被用舊規停權，而新規則是「有罪才會『停權』或『除名（開除黨籍）』」，因此如何處理外界高度關注的高虹安涉貪案，成為民眾黨創黨以來的最大考驗，加上高虹安是除了柯文哲以外的民眾黨第一席縣市首長，也使中評會背負龐大壓力。

民眾黨黨內人士表示，去年9月高虹安被起訴的時候，就已經提前先做了停權處分，而今年黨內規定更改後，是到一審有罪才會停權或除名；中評會屬於獨立行使的機關，其實可以繼續維持「停權」，因為與其他政黨的處分相同，並沒有比較輕。

憂新竹市政府被民進黨「整碗捧去」　柯文哲找人「沙盤推演」高虹安案

但撇除黨內懲處部分，根據《地方制度法》第78條規定，直轄市、縣市等地方首長，若涉《貪污治罪條例》等，經第一審判處有期徒刑以上時，將停職並由副縣、市長代理職務。意即高虹安一審貪污罪名成立後，由同為民眾黨的副市長邱臣遠代理。

▲▼柯文哲 時事回應 記者會 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲面對高虹安案，柯文哲近期私下進行「沙盤推演」。（圖／記者屠惠剛攝）

據了解，柯文哲近期私下詢問熟悉法律的人士，希望能「沙盤推演」高虹安案的未來走向，就是擔心倘若高虹安選擇「上訴到底」，但如果三審仍被判貪污罪，因屆時任期超過一半，得改由中央政府指定代理市長，屆時民進黨就能指派自己人安插入新竹市政府，進而拚2026新竹市長選舉，民眾黨與高虹安勢力則會被完全退出新竹市。

但民眾黨也認為，撇除政治力介入以外，正常貪污重罪要在短期宣判的可能性低，意即2026年三審定讞機會不高，但確實有可能在2026年選舉期間二審判決出爐，不過只要高虹安選擇再上訴，就能由邱臣遠持續代理，且屆時高與民眾黨的關聯性是否緊密、會不會影響到民眾黨選情，還是未知數。

新竹大票倉「2026絕不缺席」　高虹安1變數影響民眾黨佈局

不過，就算高虹安在一審結果出爐後選擇上訴，因面臨被停權且有牢獄之災的風險，加上從政之路可說是被判處「死刑」，對心理狀態產生龐大壓力，會不會考慮二審認罪換取輕判，恐成為一大變數。

因為只要高虹安在二審認罪，就會造成在2026年大選前就「提前被解職」，使邱臣遠無法持續當代理副市長，加上屆時任期已經過半，民進黨政府便可以安插人選進入新竹市政府，等於讓民進黨「整碗捧去」，還有足夠的時間可以「練兵」。

▲▼柯文哲回新竹與新竹市長高虹安參拜新竹內天后宮。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

除此之外，民眾黨內人士分析，現在民進黨不斷將前新竹市長林智堅任內爭議項目推給高虹安，就是希望能重新掌握新竹市政府，如果高虹安選擇二審認罪，讓民進黨安插人馬進入新竹市政府，會不會拿高虹安市府任內政策出來操作，成為一大問題。

不僅如此，民眾黨內人士坦言，從柯文哲參選2024總統大選的結果來看，新竹縣、新竹市是民眾黨前1、2名票倉，是值得深入投資的地區，2026年絕對不會缺席，甚至不排除派人參選竹北市長，高虹安若選擇「認罪協商」，將是影響民眾黨2026在新竹縣市佈局的最大關鍵。

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