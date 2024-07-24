「颱風假雞排」是真的！好玩留言竟變訂單　業者證實已收到錢

▲羅姓網友昨日發出颱風雞排文，後來貼文消失，引起討論。（圖／翻攝竹北大小事）



記者陳凱力／新竹報導

新竹的颱風雞排可能成真！昨日一名羅姓網友發文表示，如果今天新竹縣放颱風假，自己就要發100份雞排，但該則貼文卻突然消失不見，讓網友認為「莊孝維」，紛紛追問「我的雞排呢」？但雞排事件並未就此落幕，今日下午，就有雞排業者代羅先生發文，強調「100份雞排說到做到」。

雞排業者「豪哥雞排南寮店」表示，因原PO羅先生無法發文，由他代為公告，答應要發的100份雞排，因颱風關係，為顧及大家的生命財產安全，訂於 113年7月26日下午2點30分，在芎林 7-11大矽谷門市旁發放。

業者也感謝羅先生，「說到做到，發揮大愛精神。感謝！」業者說，自己是在昨天的雞排文下留言，原本是想著好玩，邀請羅先生考慮考慮自家雞排，沒想到羅先生真的私訊給他，表示要訂他家的雞排。

▲業者證實已經收到匯款，也確認26日下午會發放雞排。（圖／豪哥雞排南寮店提供）

為了證明發雞排不是惡作劇，羅先生當即匯款給業者。業者說，羅先生有跟他澄清，貼文不是自己刪的，之後不知道原因已經無法發文，所以才請他代貼文。羅先生也表示，發雞排當天自己不會出現，至於羅XX是不是本名，業者則表示雙方沒有聊到這部分。