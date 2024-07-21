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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／高虹安案周三宣判　若有罪「最重開除黨籍」成民眾黨最大考驗

▲民眾黨選前之夜，吳欣盈、高虹安與支持者跳炸裂舞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨籍新竹市長高虹安替2024年競選總統的黨主席柯文哲選前之夜站台。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌擔任立委期間，要求助理回捐薪水、加班費等案，目前已有3名助理認罪，台北地方法院預計7月24日一審宣判，倘若貪污罪名成立，高的新竹市長職務將停職，改由副市長邱臣遠代理；就黨內處置部分，若一審有罪，將依規定移送中評會討論停權或除名，但高虹安先前就已被停權，會不會一審判決就除名，意即開除黨籍，成民眾黨最大難關。

高虹安從2022年投入新竹市長選舉後，被民進黨傾全黨之力攻擊至今，選舉過程中也被掀出諸多爭議，其中以立委任內涉嫌詐領助理費46萬元一案最為關鍵，但因當時林智堅的論文醜聞案鬧太大，使高虹安順利贏得選戰，不過當選後不斷奔走法院，登上媒體版面多為開庭畫面，進而大大打擊民眾黨與高虹安的對外形象。

▲▼新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮指控誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安官司纏身，登上媒體版面的背景幾乎都是在法院，重傷高虹安與民眾黨強打的清廉形象。（資料圖／記者黃哲民攝）

而高虹安在2023年9月被北檢以貪污罪起訴後，民眾黨中央評議委員會（中評會）當月18日決議，因違反黨內廉政紀律，暫停高虹安黨權，在判決確定無罪前，都不得聲請恢復。

但當時中評會是找了2021年的廉政規範，便先做停權處分；民眾黨2024年修改了相關條例，根據新版的《民眾黨紀律評議裁決準則》第17條規定，黨內從政公職人員若涉犯《政治獻金法》第25條、第26條、第28條第二項及貪污治罪條例之罪，視情節輕重，應予以除名或停權處分。

不過，高虹安在被起訴的時候，就先被用舊規停權，而新規則是「有罪才會『停權』或『除名（開除黨籍）』」，因此如何處理外界高度關注的高虹安涉貪案，成為民眾黨創黨以來的最大考驗，加上高虹安是除了黨主席柯文哲以外的民眾黨第一席縣市首長，也使中評會背負龐大壓力。

民眾黨黨內人士表示，去年9月高虹安被起訴的時候，就已經提前先做了停權處分，而今年黨內規定更改後，是到一審有罪才會停權或除名；中評會屬於獨立行使的機關，其實可以繼續維持「停權」，因為與其他政黨的處分相同，並沒有比較輕。

黨內人士認為，高虹安與過往他黨案例比較起來，涉入程度與情節較輕，卻被龐大司法與媒體資源針對，面對這種政治介入案，民眾黨一定會支持高虹安繼續為清白奮戰。

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